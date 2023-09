El español Pablo Sainz Villegas está con su música en Colombia. Se trata de uno de los guitarristas más prestigiosos en el campo clásico. De hecho, Plácido Domingo ha dicho que es el “maestro de la guitarra española” y ha sido su compañero en grabaciones y conciertos multitudinarios.

Viajó para presentarse el 5 de septiembre en Medellín con la Orquesta Filarmónica de Medellín en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez y el 8 en la capital en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá.



Nació en La Rioja en 1977, pero se puede decir que vive en el mundo, pues no para de viajar. Sin embargo, el lugar donde más ha residido últimamente es Nueva York, a donde llegó en 2001. No significa que haya cortado lazos con España. Todo lo contrario: la visita a menudo y ofrece recitales en varios rincones de su patria.

La guitarra clásica es su lenguaje y su herramienta. Y cree que es un medio de unión en el mundo. Tanto así que está adelantando los pasos necesarios para que la Unesco la declare Patrimonio de la Humanidad. “Es un instrumento que celebra la humanidad”, recalca.



Vibra, pues, con cada cuerda, con cada acorde. Y le cuenta a EL TIEMPO sus opiniones e impresiones.

La prensa lo ha comparado con Andrés Segovia. ¿Cómo se lleva semejante responsabilidad?

Es un gran honor que me comparen con una leyenda que para mí siempre ha sido un referente. Ha sido una gran inspiración, ya que fue capaz de llevar la guitarra de su Linares natal en Andalucía a los grandes escenarios del mundo como el Carnegie Hall. Es un músico que trascendió la música clásica para convertirse en un referente cultural a nivel global y, bueno, para mí es un grandísimo honor que me comparen con una persona a la que admiro tanto y me ayuda a seguir con mi propósito de dar lo mejor de mí cada vez que salgo al escenario y entregar cada nota con la mayor calidad y profundidad emocional que pueda.

También han dicho que usted es el embajador mundial de la guitarra española. ¿Cuál es la importancia de la guitarra española en la cultura de su país?

La guitarra es uno de los pocos instrumentos que están totalmente vinculados a un país y una cultura, la española, pero al mismo tiempo gracias a su versatilidad se convierte en el instrumento para transmitir las diferentes identidades musicales de muchísimos países, especialmente de Iberoamérica: en Brasil la bossa nova y la samba tienen guitarra; en Argentina, el tango; los joropos en Venezuela; los porros en Colombia; en México los mariachis. La guitarra le pertenece al mundo tanto como a España y en esa dualidad de lo local con lo global está su valor. Y por otro lado la guitarra tiene una vertiente popular y una vertiente clásica, que la convierten en un puente entre estas dos realidades. Al final la guitarra tiene sus orígenes etnográficos en España, pero es un instrumento que le pertenece tanto al mundo como a España. Como español y guitarrista que toco este instrumento que por antonomasia se vincula a España, me siento un embajador de la cultura española porque esa es mi voz, esa es la única voz que puedo compartir al mundo con un instrumento que es tan de todos. Es uno de los instrumentos más democráticos y más cercanos al corazón de las personas. Tiene la magia de que canta y llora por igual. Me siento muy orgulloso de tocar la guitarra y de tener esta oportunidad de compartir mi voz y mi cultura con el mundo, y, a la vez, de aprender de otras culturas para todos juntos seguir creciendo.

Más allá que un instrumento musical, la guitarra para usted también es una herramienta para cambiar vidas. Cuéntenos un poco más sobre eso, por favor.

Todos los músicos tenemos una oportunidad y una responsabilidad de humanizar este mundo. La música pertenece a las experiencias de la vida que no vemos ni tocamos, pero sentimos ese lenguaje de las emociones que es un idioma universal que unifica la condición humana. En ese entendimiento del propósito de lo que significa ser músico y lo que significa la música que le pertenece a la gente, para mí es una responsabilidad y una oportunidad el poner una intención para humanizar este mundo, para recordar a las personas que tenemos una fascinante oportunidad de sentir y de esa manera desarrollar la empatía entre los seres humanos. A través de mi proyecto social desde 2006 comparto mi música e historias de inspiración para niños y jóvenes. Comencé en la región fronteriza de Tijuana y San Diego, y a partir de ahí he tocado para más de 45.000 niños y jóvenes alrededor de todo el mundo de manera filantrópica y con la misma intención: la misma música, la misma entrega que cuando toco como músico profesional. Me llena el alma cada vez que lo hago. Considero que todos, absolutamente todos, tenemos una oportunidad de poner un granito de arena para hacer este mundo un poquito más humano con la música.

¿Cuál cree que es el papel de la educación en la sociedad y cómo lo relaciona con la música?

La educación para mí es uno de los valores fundamentales de cualquier sociedad moderna. Mis padres han sido profesores toda la vida y los valores de la educación y del humanismo vinculados a ellos han sido parte de quien soy. Para mí la educación es la llave para evolucionar socialmente, para encontrar puntos de encuentro, para entender que el mundo es muy grande y al mismo tiempo muy pequeño con una diversidad cultural enorme, con mil formas de vivir la vida. Conviviendo en el respeto y en el entendimiento mutuo es a través de la educación que podemos llegar a esos puntos de encuentro y de respeto. Para mí la educación y la música van de la mano y esa es la razón de las iniciativas de tocar para niños y jóvenes y transmitirles valores de inspiración. Es una parte muy importante de mi propósito como músico.

¿Había participado antes con las orquestas de Medellín y Bogotá?

Es mi debut con estas dos orquestas y mi primera vez en Medellín. Previamente había tocado hace varios años en el Teatro Colón. Me encanta Colombia. Es una inspiración hacer música con los músicos de estas orquestas. Creo mucho en el paniberismo: 500 millones de personas hablando el mismo idioma con un mismo o similar sentir de la vida. Tenemos algo maravilloso que compartir al mundo y hay que celebrar todo lo que nos une entre España y Iberoamérica. Iberoamérica es mi madre patria y me siento profundamente inspirado cada vez que tengo la oportunidad de tocar en ella y en estos momentos en Colombia. Además, Colombia de forma muy especial es un país con una juventud con mucha curiosidad cultural, muy viva. Me parece que Colombia ha aportado y sigue aportando mucho al mundo de la cultura a nivel global, de manera invaluable. Participar en cierta manera de este proceso a través de mi música y tocando con orquestas colombianas me llena de orgullo.

¿Qué opinión tiene de la música en el país?

Me encanta la música colombiana; sobre todo, la folclórica y la popular porque son expresiones muy vinculadas a la tierra y muy vinculadas también a la guitarra. La guitarra forma parte del instrumento de muchas familias. Es un instrumento cercano a través del cual se ha ido transmitiendo de generación en generación la rica música popular y ahí hay un elemento de identificación con las raíces y la idiosincrasia de un pueblo. La música se define en gran medida por la idiosincrasia y el sentir de sus pueblos.

Este año ha visitado países como Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Letonia, Austria, Suiza y Bélgica. ¿Qué planes tiene para los próximos meses?

Para los próximos meses tengo conciertos en Milán y Turín, y voy a tocar en la Embajada de España en El Vaticano. Luego voy a tener conciertos en Suiza, en Arabia Saudí, en Alemania y en España. La vida del músico es viajar, es compartir. El músico es este nómada que a través de su música va contando historias de las que va aprendiendo en el camino y las que ha aprendido también vinculadas a su voz, a su tierra y a su cultura. Me siento dichoso de vivir mi sueño y de tener esta oportunidad de compartir todas estas historias con diferentes públicos de diferentes partes del mundo y transmitir un mensaje de unidad y de concordia.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID