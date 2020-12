'La gran fiesta de los hogares', de Jorge Barón, se verá el 24 y 31

En la familia Barón Ortiz, con su patriarca, Jorge Barón, las fiestas de Navidad y Año Nuevo son el 25 de diciembre y el primero de enero, respectivamente. Esos días es el encuentro entre ellos, en la intimidad, porque el 24 y el 31 van a la gente que ha seguido La gran fiesta de los hogares colombianos, su plan principal.

Esta tradición de estar con la gente ya tiene 56 años y ni siquiera la pandemia del coronavirus la suspendió. Este 24 y 31 de diciembre, con todos los protocolos de bioseguridad, se emitirán los especiales por RCN, de 8 p. m. a 1 a. m., que irán en vivo desde los estudios del canal.



En los últimos días, los artistas invitados, camarógrafos, maquilladores, utileros, técnicos y por supuesto Jorge Barón, el presentador oficial de los especiales, han tenido que hacerse la prueba del covid-19 y registrar sus temperaturas diarias para poder llegar a los estudios en las noches de emisión.



El 24 se presentan la Orquesta de Lucho Bermúdez, Jair Santrich y su grupo de mariachis; Cristian Better, la orquesta Banda Parranda y Fredy Burbano, mientras el 31 estarán la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la orquesta Nelson y sus Estrellas, el grupo Alquimia, Robinson Silva y Los Alfa 8.



Lo que sí no tendrá es público, debido a la pandemia y a la necesidad de cuidar a las personas. “Pero desde sus casas, los televidentes en todo el país y el exterior se podrán integrar con este programa fiesta, que tiene el más espectacular despliegue técnico preparado", como dice Barón.



El reconocido hombre de medios recuerda que La gran fiesta de los hogares colombianos “nació en la radio, en la emisora Ondas de Ibagué, el 31 de diciembre de 1964, en 1964”.



Y se hizo por la necesidad de acompañar a los solitarios, que nunca han sido pocos, en estas fiestas.



Barón agrega que en las primeras fiestas, desde la radio, “utilizábamos los discos y un par de grupos locales que en el radio teatro de la emisora interpretaban la música decembrina, así alternábamos”.



Cuando llegó La gran fiesta de los hogares colombianos a la televisión, en los años 70, le implicó a Barón ratificarse como el gran acompañante de estas celebraciones y más para aquellos que pasaban solos las festividades.



Todas han sido importantes para él e inolvidables, pero hay una que recuerda con especial cariño y fue la realizada en la plaza de Bolívar, de Bogotá, para recibir el nuevo milenio. “Los muchísimos asistentes, que llenaron el lugar, no solo disfrutaron de música, también de espectáculos pirotécnicos y de una fiesta que duró hasta las 3 a. m.”



Pero, además, esa gran fiesta hizo parte de unos especiales que se emitieron en todo el mundo para conmemorar la llegada del nuevo milenio. Y a Barón siempre lo ha enorgullecido haber estado en esa transmisión.



Para Barón, además, es gratificante que nunca haya habido peleas y que cuando ya todo va a terminar, porque finaliza la emisión del programa, “nadie se quiere ir, todos están felices y esa siempre será mi gran satisfacción”.



Este año para él ha sido duro, porque no ha podido viajar a realizar El show de las estrellas, su programa que va por RCN, pero ha estado bien de salud, "que es muy importante".