A última hora, faltando poco para pasar de 1963 a 1964, el gerente de la emisora Ondas de Ibagué le dijo a Jorge Barón que sí, que hiciera un programa a partir de las 7 p. m., hora en la que comúnmente la emisora dejaba de estar al aire en temporada decembrina.



“Planeamos un programa con el operador de sonido y salimos al aire con un éxito sorprendente porque era la única estación que tenía programación en toda la región”, cuenta Barón.



Han pasado 58 años y el hombre de radio y televisión sigue haciendo su Gran fiesta de los hogares colombianos, un espacio que acompaña a muchas personas en Navidad y Año Nuevo y también sirve de play-list para las fiestas.



Este año, y pese a que seguimos en pandemia, no faltó. Ya presentó la del 24 de diciembre, y hoy, desde las 8 p. m. tendrá a la orquesta de Lucho Bermúdez, Adriana Botina, el grupo Payandé, Otto Serge y su agrupación vallenata, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Nairo Cáceres con la Big Band Orquesta.

“Este año y con la situación que estamos viviendo por el covid-19 y la nueva ómicron que amenaza al país, hacemos la fiesta desde nuestra casa, el Canal RCN. Atendiendo las recomendaciones de las entidades sanitarias, como siempre, el programa se transmitirá en directo y, además, se podrá ver por Nuestra Tele Internacional para 30 países”, sigue Barón, que está acostumbrado a las transmisiones internacionales, pues al comienzo del nuevo milenio su fiesta, realizada ese día en la plaza de Bolívar de Bogotá, hizo parte de una emisión mundial de especiales.



En estas jornadas, a Barón lo acompaña su familia “de corazón”, que son muchos colombianos, tanto los que asisten a las emisiones como los que lo ven por televisión.



Y es, como él lo afirma, “una vocación” para la que se prepara, se pone un traje muy elegante y mueve la celebración con su familia de sangre para el 25 de diciembre y el primero de enero, respectivamente.



Reunir la nómina de artistas no es fácil. “Esas noches, por lo general, ellos aprovechan para estar con sus familias y otros tienen compromisos con hoteles y clubes; sin embargo, siempre hay un elenco excepcional para que en tarima desfilen las grandes figuras de la música y así nuestro público pueda armar en casa su fiesta en compañía de la televisión”, dice.

Barón agrega que la música siempre será imprescindible: “No es solo importante en estas fechas, es fundamental en todos los momentos. Yo siempre me pregunto: ¿qué sería del mundo sin música?”.



Y, de hecho, con su programa El show de las estrellas marcó una época importante. En tiempos en los que no había redes sociales y los artistas necesitaban de la televisión, Barón presentó a los más importantes de Colombia, América Latina, España y otros países.



De hecho, actualmente se emite El show del recuerdo, los sábados en la noche, y en cada presentación aparecen desde Menudo hasta Raphael, pasando por el Puma, Julio Iglesias, Shakira, Juanes, Maná y gran cantidad de artistas que han hecho historia en la música, muchos aún vigentes.



Barón, que sigue activo y para quien la palabra ‘retiro’ no está en su diccionario, volverá a hacer el conteo para el Año Nuevo hoy, que para él ya es una tradición, acompañado de artistas que creen en la importancia de estar en sus celebraciones.

En esta época, dice, le gusta oír Arbolito de Navidad y Feliz año pa’ ti, canciones que considera imprescindibles para sentirse a gusto con la vida. Y el resto del año siempre tiene música puesta, su gran pasión.