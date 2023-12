La genialidad temible del Spotify Wrapped

María Fernanda llegó temprano a la oficina el pasado 29 de noviembre. Aunque no tenía que hacerlo, porque la joven creativa bogotana había dejado todos los pendientes de su trabajo digital para marcas listos una semana antes, con un solo propósito: tener tiempo para compartir y conversar con sus amigos por mensajes directos y chats el resultado de su Spotify Wrapped, el listado que el gigante sueco del streaming lanza a finales de noviembre con las listas de la música más importante del año.

José Manuel, un ejecutivo adulto de una agencia de publicidad, abrió su Spotify una media hora después de que el Wrapped hubiera sido revelado a nivel mundial. Su top no corrió con la misma suerte que el top de María Fernanda, ya que los viajes largos en carro estuvieron al servicio de sus dos hijos, que se turnan la música que suena en ellos. Esto se verá reflejado también en su resumen de fin de año.



Tanto María Fernanda como José Manuel hacen parte de los 226 millones de usuarios mundiales de pago de Spotify, es decir, con suscripción (en total son 574 millones de usuarios) –cifras del tercer trimestre de 2023–, y ninguno de los dos tiene el mismo número 1.

Para María Fernanda, una fanática excelsa de la electrónica, el número uno fue el álbum For That Beautiful Feeling, de los Chemical Brothers, mientras que para José Manuel la canción más escuchada fue Chorrito pa las ánimas, de Ferxxo, la preferida de sus dos adolescentes viajeros.



Hace 30 años, la revista Billboard y el American Top 40 en radio atraían toda la atención de los públicos masivos, y MTV preparaba la gran fiesta del video musical del año con este tipo de listados. Todo eso ya es parte del pasado.

La razón es que aquellos cancerberos del gusto pop mundial consolidaban un solo número uno, y este, a su vez, dictaba el éxito de un artista o, incluso, de un género. Hoy en día, el único número 1 que importa es el personal.



El Spotify Wrapped es el listado más sofisticado que existe desde que Billboard empezó a medir cada movimiento comercial de música en el mercado norteamericano. Un resumen de todas las canciones, álbumes y artistas que escucharon los usuarios de la plataforma sueca durante el año que va terminando. Al permitir comprender sus hábitos musicales y presentarlos a modo de historias y publicaciones en redes que pueden compartirse, el usuario se convierte en una revista andante, y en un agente de contagio y de adopción de la plataforma.

Mercadeo viral



Spotify Wrapped es la campaña de mercadeo viral más poderosa de cualquier servicio de streaming de música en el mundo. El resultado es un enorme ejercicio de publicidad gratis a través de un lúdico ejercicio, por medio del cual los usuarios reciben un resumen detallado de cuáles fueron los 5 artistas y las 5 canciones que más escucharon entre el primero de enero y el 31 de octubre del año en curso.



Desde 2016, cada final del mes de noviembre es una oportunidad para compartir los gustos personales y ver los de los demás. Este año, Wrapped sorprendió con un detalle muy especial: el artista que más escuchaste te envía un saludo personalizado, agradeciéndote por haber puesto sus canciones durante el año.

Pero no solo los usuarios comparten sus datos. La plataforma, que ofrece la herramienta ‘Spotify para Artistas’, les presenta a los músicos un resumen de la cantidad de veces que su música fue reproducida en ella, el número de oyentes que tuvieron, la cantidad de horas que escucharon y el número de países donde fueron sonados.-



Y aunque la pelea por cuánto dinero ganan los artistas de las reproducciones en Spotify sigue siendo una discusión relevante en el mundo de la música, el tiempo parece detenerse durante unas horas mientras muchos músicos comparten sus números con sus fans en redes sociales.

Pero los datos no son solo un reflejo de la personalidad de los millones de usuarios de Spotify, son también una muestra fascinante de los gustos locales, globales y mundiales. Colombia, por ejemplo, se destaca como uno de los 5 países en el mundo que más escuchan música mexicana. La popularidad reciente del género regional mexicano, gracias a artistas como Carín León, Christian Nodal y Peso Pluma, ha contribuido a un incremento del consumo del género del 85 %.



Colombia se destaca también por un tipo de consumidor, al que Spotify llama ‘superoyente’: según las cifras compartidas con este diario, los oyentes de la plataforma en nuestro país escuchan un promedio de 105 minutos al día, ha creado más de 57 millones de playlists y se ubica entre los 10 países con la concentración más alta de melómanos o ‘superfans’ en el mundo.

Taylor Swift, la reina

Y aunque la reina de Spotify en 2023 fue indiscutiblemente Taylor Swift, cuatro latinos se ubicaron dentro del listado de los 10 más escuchados en el mundo: Bad Bunny, Peso Pluma, Feid y Karol G. El reguetón continuó siendo la fuerza musical más grande en Colombia: Feid (el Ferxxo, como se lo conoce actualmente luego de su increíble transformación), fue el motor de un crecimiento constante: el consumo del género urbano se multiplicó 31 veces en el último año a nivel global este año, en comparación con el 2013.



Sin duda, una de las consignas más queridas por el público colombiano implantadas por la radio en nuestro país hace parte del consumo en Spotify. El eslogan ‘Desde septiembre se siente que viene diciembre’, de la emisora Olímpica Estéreo, tiene un impacto tan profundo en nuestra idiosincrasia que Adonay, el tema más reconocido de Los Hispanos y Rodolfo Aicardi para la época navideña, vio un crecimiento del 331 % en relación con el promedio desde el primero de septiembre.

Así como la radio ejerce una fuerte influencia sobre los consumidores de la plataforma, también lo hace la nostalgia: la tendencia va en crecimiento en todos los frentes de la música pop, desde el renacer de Bohemian Rhapsody gracias a la película del mismo nombre, y Runnin’ Up That Hill, de Kate Bush, en la música de la serie Stranger Things, de Netflix. En Colombia, canciones de ‘viejo catálogo’ (que fueron lanzadas hace más de 20 años) como Lamento boliviano, de los Enanitos Verdes, y Procura, de Chichi Peralta, hicieron parte del consumo preferido de los colombianos.



El catálogo ‘bebé’, hecho de canciones lanzadas hace 18 meses, también es predilecto: Es un secreto, de Plan B, y Monastery, de Ryan Castro, ocupan las dos primeras posiciones de la nostalgia reguetonera.

Carolina

Karol G se quedó con toda la atención de la industria y de los usuarios: Mañana será bonito fue el álbum más escuchado en nuestro país, seguido del aclamado Un verano sin ti, de Bad Bunny. La medellinense, cuyo 'Mañana será bonito Fest’ la perfila como la figura más importante del pop latino a nivel mundial, cierra el año más importante de su carrera con un reconocimiento difícil de alcanzar: la cima del listado en nuestro país en Spotify y llegar al club de los mil millones de reproducciones con su canción TQG, junto a Shakira.



En la lista global de álbumes, Un verano sin ti, de Bad Bunny, continuó ocupando el primer lugar de popularidad. Su álbum reciente, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no contó con la misma suerte.

Shakira se quedó con el título de la artista femenina latina con más reproducciones en la plataforma en todos los tiempos, según los datos de septiembre de 2023. En los listados globales, tanto Shakira como Karol G fueron las únicas artistas colombianas en ocupar el primer lugar del listado, codiciado por las disqueras más grandes del mundo y por el que se pelean cada viernes desde hace unos años.

El rock: por ningún lado



Aunque los Beatles y los Rolling Stones lanzaron canción y álbum respectivamente, los números de los legendarios roqueros palidecen frente a los apabullantes números del complejo industrial de pop urbano, latino y regional mexicano. Los Stones, cuyo álbum Hackney Diamonds fue lanzado el pasado 20 de octubre, tienen a la fecha de redactar esta nota 67’850.069 reproducciones. La cifra es minúscula comparada con los números de QLONA, de Karol G: más de 415 millones de reproducciones. Now And Then, de los Beatles, lanzada el pasado 2 de noviembre, ostenta más de 34 millones de reproducciones.



El artista más visible del rock durante el año en los listados principales fueron los Arctic Monkeys, cuyo álbum AM cumplió 10 años en 2023. El aniversario, acompañado del cierre de la gira de los Monkeys por Estados Unidos, ayudaron a que canciones como Knee Socks y I Wanna Be Yours lograran meterse al listado de las 10 más populares de la plataforma.

I Wanna Be Yours entró al club de los mil millones de reproducciones este año. La nostalgia indie salva, pues, la presencia del rock en el streaming en 2023.

Esta comparación es importante hacerla, no porque busque equiparar talento o género, sino porque es indicativa de la gran importancia de los públicos jóvenes en América Latina dentro de Spotify. Un segundo público son los públicos latinos de segunda y tercera generación en Estados Unidos, que hace de estos nuevos artistas superestrellas del streaming.



Los Stones no tienen ningún problema en agotar las fechas de su próxima gira sin necesidad de Spotify, y los Beatles tampoco requieren los miles de millones de plays del Ferxxo o de Bad Bunny, pero el bajo consumo de los dos íconos del rock en la plataforma llama mucho la atención.

Aunque hay hegemonías evidentes en la cultura pop actual, es preocupante que en pleno auge y desarrollo de la inteligencia artificial, nuestros listados, resumidos en el Spotify Wrapped, se vuelvan indescifrables.



Cada vez encontramos más gente en nuestro camino que comparte gustos musicales menos comunes con los nuestros gracias a la precisión de “la data”, que servicios como Spotify recogen para personalizar cada vez más la experiencia de sus usuarios.



Ese mismo algoritmo, que María Fernanda cuida con celo de propietaria de la tan codiciada “rockola celestial”, podría convertirse con los años en una burbuja que solamente nosotros mismos queramos escuchar, quitándole a la música su espíritu social, y convirtiéndonos en seres más insulares y más solos.

No es una predicción ni una profecía. Pero podría pasar.

Recorte y debate por pago a artistas

Alejandro Marín

No todas las noticias sobre Spotify son buenas: esta semana la empresa anunció un recorte de 1.500 empleados a nivel mundial, un 17 por ciento de su fuerza laboral. Daniel Ek, CEO de la empresa, aseguró que los despidos se deben a “la brecha entre el estado de nuestras metas financieras y los costos operativos actuales”. El viernes pasado, su director financiero, Paul Vogel, salió de la empresa.



Él anunció que esta estaba “entrando en una nueva etapa”.



Spotify informó además que pagará regalías solamente a las canciones que tengan más de mil reproducciones en la plataforma, y encendió de nuevo el debate sobre el modelo actual de remuneración a artistas.

ALEJANDRO MARÍN

Para EL TIEMPO

@themusicpimp

ESCUCHE EL PÓDCAST

Escuche a Alejandro Marín en el Bilingual Pódcast en Spotify y en Apple Podcasts y en La X, Más Música, y véalo en Canal Trece todos los lunes a las 10 p. m.

