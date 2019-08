'La gata bajo la lluvia', de Rocío Durcal a Flora Martínez

Después de un ciclo de cuatro años interpretando rancheras con lujo de mariachis, enamorando y seduciendo a México de la mano de Juan Gabriel, Rocío Durcal (1944 -2006) decidió volver a la música que alimentó su carrera inicialmente: la balada.



Aún no se daba la ruptura definitiva con El Divo de Juárez, con quien volvería grabar posteriormente. Pero ese respiro la llevó a trabajar con el español Rafael Pérez-Botija en un álbum llamado Confidencia. Entre las letras de su productor -y compositor- presentes en el álbum estaba La gata bajo la lluvia.

No era esa canción la primera apuesta de ese disco. Pues, la industria de la música mantuvo por décadas la fórmula de grabar un ramillete de canciones y lanzar en primer lugar la que consideraban la mejor, la apuesta fuerte. Y de ese álbum de Durcal, se lanzó No sirvo para estar sin ti.

placeholder

Pero fue La gata bajo la lluvia la que adelantó posiciones. A pocos días de su lanzamiento, como segundo sencillo del álbum, empezó a escalar posiciones.



Su letra era llamativa: Una mujer, despechada, casi recogiendo las migajas de algo que no está claro si fue amor, se despide de su hombre. "Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido", le dice disculpándolo de su dolor. "Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor", le dice también .



Pero quizás la línea más famosa de la canción está en las frases: "Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti".



Él éxito fue inmediato. Aún ahora, a 13 años del fallecimiento de la Durcal, es de las primeras intepretaciones que vienen a la mente a la hora de enumerar sus múltiples éxitos, quizás también junto con Amor eterno (una de las que hizo con Juan Gabriel) y otra en la que deja una triste carta de suicidio: Tu foto en la pared.

La canción ha seguido viajado sola. Fue banda sonora de una película (La blanca paloma). Ha sido infaltable en compilaciones y homenajes de otros artistas a la Durcal. De hecho, en algún tributo a la cantante (en el 2009), se hizo una grabación a dúo -gracias a la magia de la tecnología- con su viudo, Junior.



Para los seguidores de Durcal era algo importante, puesto que ella y Junior habían hecho trabajos y giras a dúo, pero no había registro de que hubieran grabado esta canción. ​ Como dato adicional, cabe recordar que Shaila, la hija de ambos cuenta con La gata bajo la lluvia entre las infaltables de su repertorio.

Las versiones más recientes

Entre las interpretaciones recientes de La gata bajo la lluvia que han tenido resonancia en medios está la grupera, a cargo del grupo Bryndis. Presentada al público en agosto del año pasado. En esta hay un cambio de sujeto, acorde con el género de los vocalistas. Esta modificación le quita el tono de humillación propia a la letra para darle uno de revancha: "Llorarás y ya no seré tuyo, serás la gata bajo la lluvia y maullarás por mí".



"Es todo un éxito -le dijo en su momento Mauro Posadas padre, integrante de Bryndis a Notimex, en una entrevista- porque la respuesta (a esa canción) es multigeneracional".



Este mismo mes, salieron a la luz dos nuevas versiones. La de Natalia Jiménez, la vocalista española que se dio a conocer en el mundo hispano como cantante del grupo Quinta Estación, le puso tono de mariachi en su álbum México de mi Corazón, en el que incluye algunos covers o versiones de canciones ya clásicas como esta. Aunque su versión de 'La gata...' no es el tema que abre el lanzamiento.

Flora Martínez la convirtió en jazz

Flora Martínez presentó este mes su versión del cover de la canción de Pérez-Botija. Con un nuevo ropaje musical, el tema encaja en un álbum de covers seleccionados de diversos géneros unidos por el hilo conductor del jazz.



Así, La gata bajo la lluvia, cantada en un tono muy suave y a un ritmo mucho más cadencioso, por la también actriz colombiana, acompaña en este nuevo disco a otros temas como De música ligera, Happy o Solamente una vez.



Según el comunicado del lanzamiento, la versión de Flora ya está en plataformas digitales.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET