Enrique Kike Riascos, rey de la marimba de chonta, marimbero de Herencia de Timbiquí e hijo de Guapi, tiene una colección de videos en las que, con su instrumento sagrado que es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, ha hecho versiones de canciones populares, incluidos temas de reguetón.

Esa marimba de chonta ha estado también al servicio de la música clásica y otros géneros como el jazz gracias a Hugo Candelario González, otro de sus grandes intérpretes.



Y ahora este instrumento ancestral llega a una ópera, 'La flauta mágica', de Mozart, que se presentará en el Teatro Colón de Bogotá del 20 al 22 de diciembre, en el cierre de Ópera al parque, así como también lo harán los tambores afro, en un montaje que tiene como fin mostrar estas sonoridades unidas a una obra clásica.



Gustavo Parra, compositor y arreglista que hace parte de esta producción, asegura que “estos instrumentos (que estarán con los de la Filarmónica de Mujeres) vitalizan mucho la partitura, le dan un nuevo aire y color que complementan la orquestación original”.



Mientras, Héctor Tascón (intérprete y arreglista de tambores y marimba de chonta, de Bellas Artes de Cali), piensa que la “inclusión de estos instrumentos es el camino que han recorrido muchos de los que están vinculados a las músicas tradicionales, y uno de esos pasos es hacer parte de la sonoridad de las obras maestras musicales de la humanidad. Es lo que suele suceder cuando estos instrumentos van cobrando importancia y son investigados de forma diferente a su aporte en las músicas tradicionales”.

En su opinión, “es una muestra del profundo interés e inquietud que genera en las diversas comunidades de músicos y en el público la sonoridad de estos instrumentos y una importante oportunidad para escucharlos en otros contextos”.



Coproducida por Kitambo, el Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, tiene más de 100 artistas en escena, participan la Orquesta Filarmónica de Mujeres, el Coro Cantoría Lírica y la compañía Sankofa Danzafro, con la dirección escénica del maestro Ramiro Gutiérrez Castro y la musical de la maestra Paola Ávila.



Para esta última, directora de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, “justamente, 'La flauta mágica', de Mozart, es una ópera que por su libreto y su música da pie para distintas interpretaciones. Hay que tener presente que lo que vamos a hacer es experimental. El papel que van a hacer las músicas afrocolombianas es enriquecer la orquestación que ya está escrita, no se va a alterar ninguna nota que escribió Mozart, todo se va a conservar, lo que se va a hacer es añadir por medio de esta propuesta.

Adicionalmente, se presentarán los dos actos en alemán y español.



Para el montaje se seleccionaron 18 jóvenes talentos, encabezado por Christián Correa, como Tamino; Daniela Fernández en el rol de Pamina, Bárbara Santana, como la Reina de la Noche; Camilo Mendoza en el papel de Papageno, Laura Isabel Morales y Juanita Rivera Meneses, como Papagena; Jorge Chicaíza, como Monostatos; Ernesto Angulo como Sarastro y Carol Leyton como Segunda Dama.

Todos cantarán la historia del joven cazador de pájaros Papageno, que ayuda al príncipe Tamino a rescatar a la princesa Pamina en esta ópera a la que Mozart le puso la letra cuando tenía 35 años, en el Theater auf der Wieden de Viena, el 30 de septiembre de 1791 bajo su propia dirección y tan solo dos meses antes de su fallecimiento.



Tiene, además, la participación del contratenor belga congoleño Serge Kakudji y entre los jóvenes talentos, resaltan las historias de Yeris Córdoba Vallecilla, de Cartagena, integrante del Coro de Tierra Bomba. De 21 años, canta desde los 5 y “desde pequeña soñaba con recorrer cada rincón del mundo y transformar vidas a través de la música”, dice. En septiembre llegó a Bogotá y luego de varios talleres, está convencida de que el canto lírico es su camino.



Además, el payanés Jorge Chicaíza, tenor lírico, que se presentó a las audiciones de Cali. Estudiante de arte lírico del Conservatorio Antonio María Valencia del Instituto Departamental de Bellas Artes de la capital del Valle, hace parte de una larga tradición musical familiar y su sueño es presentar 'La flauta mágica' en su ciudad natal.



Esta versión es un encuentro con la memoria africana de los pueblos afros colombianos, “para los que la tradición no es un asunto del pasado, es un vínculo que nos permite conocer lo que aconteció para entender el presente con el fin de elaborar un mejor futuro. No hay dicotomía de los tiempos, más bien es un tiempo circular que fluye y se actualiza para que las vivencias acumuladas ayuden a resolver las injusticias del presente”, dice Rafael Palacios, director de Sankofa.



Y qué mejor que esta ópera que recuerda lo grande que fue Mozar y su inigualable legado para la múisca y a humanidad.



¿Dónde y cuándo?

20 al 22 de diciembre, 7:30 p. m. Teatro Colón, calle 10 no. 5-32, Bogotá. Boletas: de 40.000 a 110.000 pesos. De venta en el teatro y en Tuboleta.com