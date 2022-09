Entre el fanatismo y el secretismo medievales –narrados por Jean-Jacques Annaud o Ingmar Bergman en 'En el nombre de la rosa' y 'El séptimo sello'–, la filosofía también tuvo un prolífico crecimiento, sobre todo, entre árabes y musulmanes.



Oscurantismo, servilismo e ignorancia al servicio de la fe católica son los referentes más comunes al referirse al paso del pensamiento por medioevo; si bien fue el periodo de la historia en el que la filosofía dejó de buscar la verdad (como era el fin último de la filosofía antigua) y se enfocó en encontrarla en Dios, también fue el crisol de las corrientes del pensamiento mediterráneas (árabes o islámicas) y de las más revolucionarias y modernas: las que buscan la verdad en la ciencia.

Por ello, no todo fue oscuro en la Edad Media; también hubo espacio para los grises y lo demostraron las instituciones educativas que, en un primer momento (que se dio en la Alta Edad Media, entre los siglos V al X), pudieron entenderse conversas al mandato divino, reinante en aquella época, por la desaparición de de las escuelas públicas romanas a favor de las escuelas monacales que debían pertenecer a un monasterio y, por ende, ser dirigidas por el abad; la pionera –y por ende, más importante– fue la del monasterio de Montecassino, ubicado en Roma y fundado por San Benito.



Una segunda etapa de esta dudosa evolución de los entes de formación la marcaron las escuelas episcopales o catedralicias que eran potestad de las catedrales y, por ende, dependían de su respectivo obispo. Y en tercera instancia –y ante un agotamiento del clero en su lucha por elevar su propio nivel cultural–, fueron las cortes las que asumieron el poder escolar con las escuelas palatinas. La primera de ellas fue fundada por Carlomagno –quien, a pesar de este gran aporte en la renovación de la enseñanza, no logró recuperar el esplendor clásico, ni mucho menos, aprender a escribir; a pesar de los esfuerzos no salió de su analfabetismo– en el año 781 y, bajo la dirección de Alcuino de York, fueron introducidas las llamadas ‘artes liberales’ mediante el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).



No obstante, fueron las universidades las que, en el siglo XIII, marcaron el último escaño de la evolución de las escuelas medievales y, al mismo tiempo, empezaron a pintar el ocaso del medioevo. Bajo este ‘formato’ nacieron las universidades de Bolonia (especializada en derecho), Oxford, París (hallando sus fuertes en la enseñanza de teología y filosofía), Salamanca, Padua, Nápoles y Cambridge.

Escolástica y literatura

La filosofía medieval en Descubrir la Filosofía. Foto: archivo particular

Sí, fue la época del feudalismo y de su modelo proteccionista en el que las clases obreras (siervos y campesinos pobres que trabajan el feudo) mantenían a los guerreros y al clero; los mismos tiempos en los que la Iglesia, a punta de limosnas, diezmos y donaciones de tierras empezó a amasar grandes sumas de dinero, so pena de la sentencia del Dios castigador que imperó la mentalidad de la época.



Pero el progreso de la enseñanza nos muestra el lado B. En el medioevo surgió la escolástica, un método de estudio de los textos bíblicos, teológicos y filosóficos fue unido al análisis y al debate (disputatio) que, en ocasiones, eran espacios permitidos para que los estudiantes preguntaran abiertamente a sus maestros en las llamadas ‘cuestiones quodlibetales.



Otro aporte intelectual de la época que forzó al pensamiento a la búsqueda de la verdad en Dios, llegó con la producción literaria que saltó de la lírica primitiva y los cantares de gestas, a los romanceros y las grandes producciones de verso y prosa. Dentro de sus principales plumas vale la pena reconocer las de Dante Alighieri (1265-1321) autor del poema originalmente titulado Commedia pero que desde el siglo XVI se conoce como 'La divina comedia'; Geofrey Chaucer y sus 'Cuentos de Canterbury', y el francés Chrétien de Troyes, quienmediante las aventuras de sus novelas 'El caballero de la carreta' y 'El caballero del león' reconstruye las leyendas celtas.



De ahí que –como dice Andrés Martínez Lorca en Filosofía medieval. De Al-Farabi a Ockham–“sin negar la barbarie inicial de la Alta Edad Media, hay que reconocer la ilustración creciente que fue consolidándose en la sociedad europea cristiana en medio de intensos conflictos sociales, políticos y religiosos. Este cuadro claroscuro que he dibujado antes se ilumina si a él le sumamos, como es obligado, la contribución islámica en suelo europeo (España, Portugal y Sicilia).”

Al-Ándalus sale del closet

La Europa medieval también sirvió de escenario para el reconocimiento de la evolución del pensamiento, la cultura y la estética en la península Ibérica bajo el dominio islámico (al-Ándalus), que más tarde heredó el Renacimiento italiano.



Avance que fue evidente, además en el apogeo de la ciencia griega, en la convivencia de judíos y cristianos en medio de una sociedad mayormente musulmana, en una producción literaria menos ortodoxa y más humana (visible en tratados eróticos como El collar de la paloma, de Abenhazam de Córdoba, por ejemplo), en una diversidad de saberes desde las tablas astronómicas del toledano Azarquiel hasta la enciclopedia médica del cirujano Abulcasis; y por supuesto, en la diversidad filosófica, desde el Tahafut de Averroes, hasta 'El catálogo de las ciencias', de al-Farabi.



Y es que fue, precisamente, en el mundo musulmán en donde el helenismo y el monoteísmo (la filosofía y la religión, o la razón y la fe) empezaron a confrontarse. Sin embargo, todos los filósofos medievales, tanto cristianos, como islámicos y judíos conservaron ciertos rasgos en común.



El primero de ellos fue su raíz en la filosofía griega. De hecho, Platón fue trascendental en la producción filosófica de la época e, inclusive, su metafísica basada en la teoría de las formas y las ideas y en a división tripartita del alma (eternidad del alma racional) tuvo una gran acogida en los primeros teólogos cristianos.



El segundo fue su influencia neoplatónica que surgió en Alejandría y se consolidó con el egipcio Plotino (205-270) quien propuso que que todas las coas se reducen a una única causa, el Uno, ilimitado y más allá del pensamiento. Vale la pena destacar que la primera asimilación cristiana del neoplatonismo fue por los padres griegos Gregorio de Nisa y de Dionisio Areopagita (también llamado Pseudo-Dionisio) y el principal padre latino, San Agustín.



Y el tercero fue el culto aristotélico, en especial a sus teorías sobre la metafísica (el hilemorfismo, la primacía de la substancia dentro de las categorías y la doctrina de las cuatro causas), la psicología (en especial, la teoría del intelecto), la ética (concepción de la felicidad y la virtud), la física basada en la naturaleza como causa del movimiento y reposo de las cosas (excluyendo el creacionismo monoteísta), y la política a partir del realismo y del análisis de los regímenes rectos y corrompidos, entre otros.

Pensadores medievales

Abú Nasr al-Farabi (hacia 870-950). Turco de raza y musulmán de religión, padre y maestro de la filosofía árabe, fue ‘el Segundo Maestro’, por detrás de Aristóteles.

Pedro Abelardo. Dominó la lógica y la crítica; sin embargo, sus inicios fueron basados en el pensamiento cristiano, en el enciclopedismo, el agustinismo (en teología) y el neoplatonismo (en filosofía).



Juan Escoto Eriúgena. Traductor e introductor de las doctrinas místicas del Pseudo-Dionisio, autor del tratadoSobre la división de la naturaleza que intentaba conciliar la cosmovisión cristiana con la filosofía neoplatçonica (y que fue condenada a la quema pública). Reconocido, además por su frase “Nadie entra al cielo sino a través de la filosofía”, también causó revuelo por asegurar que ante el conflicto entre autoridad y razón, él se inclinaba por la segunda, “siempre una arriesgada elección y más en los tiempos medios”, asegura Andrés Martínez Lorca en el tomo 23 de Descubrir la filosofía.



Averroes. Juez, médico y consejero real fue uno de los principales seguidores de Aristóteles y por ello no escatimó en una formación multifacética, desde la metafísica hasta la política, el derecho, la lógica, la psicología, la ética, la zoología, las matemáticas, la poesía y hasta la astronomía fueron el centro de sus estudios. Entre sus principales aportes a la filosofía medieval y moderna están su escisión clara entre religión y filosofía y su abordaje psicológico basándose en la noética o el estudio del intelecto. De hecho, para el pensador cordobés, no era válida ninguna explicación mítica o espiritualista que prescindiera de la corporalidad humana.



Maimónides. El médico judío Mosé ben Maimón, conocido desde el Renacimiento como Maimónides, se destacó por reconocer la existencia de dos campos de conocimiento: el de la filosofía (humano y sometido al ejercicio de la razón) y el de la religión (superior a la filosofía basado en la profecía y enfocado en la búsqueda de Dios, como la verdadera ciencia), siendo consciente de la distinción entre la concepción bíblica del mundo y la cosmovisión racionalista y naturalista de Aristóteles, ajena a cualquier filiación religiosa.



Tomas de Aquino. Discípulo de Alberto Magno, con quien no compartía su gusto por las ciencias de la naturaleza y por lo empírico, mientras que su afán por sistematizar la doctrina cristiana en una síntesis teológica, encontró en Aristóteles su apoyo teórico; por ello, se dice que trabajó por un aristotelismo cristianizado.



Guillermo de Ockham. Teólogo, lógico y tratadista político fue el gran precursor de la filosofía moderna y denunciante de la corrupción en el papado, a cambio del apoyo político al emperador Luis de Baviera, lo que le significó ser condenado hereje y vivir en medio de la persecución.



Pilar Bolívar - @lavidaentenis