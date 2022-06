Noventa músicos clásicos nacionales están de gira por Europa. Hacen parte de la Filarmónica Joven de Colombia, dirigida por Andrés Orozco-Estrada, y llevan la riqueza y la variedad cultural y artística del país.

La Filarmónica Joven de Colombia es un laboratorio creado por la Fundación Bolívar Davivienda en 2010.



Su fin va más allá de la música e incluye “fortalecer proyectos de vida y el desarrollo de sus integrantes, que además de ser músicos, son agentes de cambio que enseñan e inspiran a las nuevas generaciones”, informa el grupo Bolívar.



Está conformada por músicos de Aguadas, Duitama, Barrancabermeja, Mariquita, Manzanares, Samaná, Moniquirá, Sibaté, Itagüí, Villavicencio, Sapuyes, Túquerres y Samaniego, entre otros municipios.



La gira empezó el 21 de junio en Hamburgo y sigue el 23 de junio en Colonia. También estará en Stuttgart (25 de junio), Friburgo (el 26) y Mannheim, el 27, ciudades alemanas. En Viena se presenta el 29 de junio y el grupo regresa a Alemania el 30, a Wiesbadn. El 1.º de julio irá en Wiesbaden, y el 3 a Ámsterdam.



Para lograr esta gira se establecieron alianzas con instituciones como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next y Kronos Quartet, entre otras.



Igualmente, en este recorrido los músicos han tenido talleres y clases magistrales con 14 profesores de la Mahler Chamber Orchestra.