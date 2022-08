Frente a la estación de Transmilenio Museo del Oro, rodeada de 52 puestos de libros: viejos, nuevos y usados -y de hombres con chaquetas de cuero y pequeñas y costosas piedras verdes-, está Miryan Sánchez, una librera muy conocida por el gremio en la Feria que se hace desde 1936, hace 86 años.

Se conoce como Feria Popular porque es un espacio a cielo abierto, en plazas del centro de Bogotá. En medio de la historia de la ciudad que este 2022 cumple 484 años. Allí se intercambian, compran y venden libros con rangos entre 1.000 y 30.000 pesos colombianos. En su primera edición de este año se pueden encontrar libros que hacen parte del plan lector de colegios, libros sobre derecho, economía o ficción. El horario va de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.



(Lea además: ‘Mi escritura se nutre de la navegación’: Leonardo Archila)



Los visitantes frecuentes son estudiantes de colegios, universitarios, lectores asiduos, extranjeros y, según Miryan Sánchez, “muchos abogados”.



"Ahorita estaba en un puesto que no era mío y le hice un 'cambalache' a un señor. Le cambié 6 libros que trajo por 2 del puesto -dijo Sánchez, al explicar por qué la Feria se llama Popular.



Javier Gómez y Samir Sánchez son algunos de los libreros que tienen una carpa con cientos de libros que se incluyen en el plan lector de los colegios, que hablan de derecho, economía o cuentan historias de ficción.



La primera versión de la Feria tuvo lugar cuando Jorge Eliecer Gaitán fue alcalde de Bogotá. Luego de algunos años en los que no se desarrolló, los libreros se fueron ubicando en distintos sectores de la ciudad, recuerda Myrian Sánchez, que ya lleva 48 años “difundiendo la cultura” a través de sus libros.



En 1988, con la llegada de Andrés Pastrana a la Alcaldía, se les propuso a los libreros de la Calle 19 y San Victorino desocupar el espacio público y mudarse al Centro Cultural del Libro, un edificio comercial en el que iban a tener locales para vender, lo que representaba unificación y organización.



Para los libreros, cuenta Sánchez, la reubicación les traería menos ventas.

Facebook Twitter Linkedin

Hay libros para todos los bolsillos. Foto: Claudia Milena Quintero R.

Frente a los efectos negativos, la propuesta fue recuperar la Feria Popular y hacerla cada 6 meses. Cada edición del año la organizaba una asociación de libreros diferente, de acuerdo a lo mencionado por estos tres profesionales de los libros.



Javier Gómez, con su jocosidad, sus chistes y sus carcajadas, lleva 37 años paseando las historias de sus libros entre ferias en Medellín, Pereira y esta, la Popular. Él llega convocado por Asobolibreros, una asociación que se encarga de reunirlos para la Feria Popular del Libro, y que funciona como puente entre quienes venden libros y el Instituto Distrital de Artes (Idartes), que organiza la Feria y gestiona los permisos para ocupar las plazas.



Samir Sánchez ha pasado más de la mitad de su vida vendiendo libros. Él, hombre de pelo blanco, viaja con distintas ferias a nivel nacional. El parón de pandemia lo dejó sin tres años de esta misión. Su hija Rubis Elena le ayudó y le enseñó a vender en plataformas digitales.



"Mi niña se metió a internet y me decía: 'no, papá, mucha gente está vendiendo libros por Internet”, recuerda.



Ahora no solo va de feria en feria, sino que recorre Bogotá entregando los libros que vende por páginas de Internet que hace tres años no conocía.



Lucía Forero, gerente de literatura de Idartes, menciona que esta renovación de la Feria estaba planeada desde 2021, pero no era rentable sin su público estrella: los estudiantes y abogados, que seguían en virtualidad.



(Le puede interesar: El renacer de ‘El profeta’ en el siglo de la tecnología)



La vuelta de la Feria no solo representa un beneficio para los libreros, que viven de comprar bibliotecas a personas que ya no las quieren, sino también una oportunidad a lectores que no tienen lo suficiente para pagar por un libro nuevo. Como menciona Angélica Rojas, visitante: “El precio influye bastante: se pueden llevar varios y resultan ser más asequibles".



Con el regreso de la vida social a las calles, ahora es posible tomarse un tinto en medio de una plaza llena de libros -y de esmeralderos discutiendo los precios de sus joyas- mientras se conversa con personas como estos libreros, quienes recomiendan joyas, pero literarias.



CLAUDIA M. QUINTERO - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO