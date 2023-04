El caballero repite tres veces y así lo ratifica México, que será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que este martes abre sus puertas hasta el próximo 3 de mayo. Además de la hermandad narrativa que han tenido los dos países, este año la Filbo reflexionará sobre las “raíces”, como tema central.



Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, gremio que organiza la feria con Corferias, explica que este lema busca rendirles tributo a los contenidos editoriales de las comunidades indígenas y afros, un grupo que cada año gana más protagonismo en esta fiesta de los libros. “Afortunadamente –anota– en el país se habla con mayor frecuencia y profundidad sobre estos temas tan fundamentales para nuestra cultura”.

“Pero además, México es una nación que mantiene vínculos fuertes con sus raíces ancestrales y queremos seguir su ejemplo. Y, además, de esas raíces vivas de nuestra ancestralidad”, explica Aristizábal. Agrega que este eje temático permitirá debatir sobre temas como el desarraigo y la migración, las raíces que compartimos con los demás países latinoamericanos y la sostenibilidad entendida desde el medioambiente, la paz y la inclusión.



(Lea además: ‘Yo soy congénitamente optimista’, dice el científico Moisés Wasserman)



Por su parte, Marco Barrera Bassols, coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica de México, explica que esta nueva presencia de su país en la Filbo busca “tender puentes para que ambos países y ambos pueblos puedan caminar en la búsqueda de la paz”.



Y con esta idea, se destaca la hermandad literaria que tienen Colombia y México. “Algo que nos ha llamado mucho la atención en los últimos años es ver la gran cantidad de pequeñas y medianas editoriales colombianas que van haciendo un esfuerzo para incluir autores mexicanos. Me parece muy interesante e importante, sobre todo cuando vemos la gran cantidad de jóvenes mexicanos que están siendo publicados en este país; esperamos que ese mismo fenómeno se dé del otro lado”, dice Barrera.



La delegación mexicana incluye 90 autores, entre narradores, poetas, ensayistas, ilustradores, traductores y editores. Con ellos, nos visitan 110 miembros de agrupaciones artísticas de danza, música y teatro. La programación de ese país contará con 120 eventos, que se desarrollarán en su pabellón de Corferias.



Por su parte, Emiro Aristizábal destaca algunas de las novedades que tendrá esta nueva edición de la Filbo, como la creación del Pabellón Colombia y un cambio en la narrativa de los pabellones de la feria, que les da mayor protagonismo a las novelas gráficas.



“Una de las novedades será un pabellón dedicado exclusivamente a las narrativas gráficas, con la oferta editorial de cómic, novela gráfica y manga, diferente al dedicado a la caricatura e ilustración.



(Le puede interesar: ‘Los clásicos nos ayudan a vivir’, dice el filósofo italiano Nuccio Ordine)



Aristizábal aprovecha para dar un parte positivo de recuperación el sector.

“El año 2022 fue de total recuperación, con la excepción del texto escolar, afectado por la no presencialidad en las escuelas. El sector editorial volvió a los niveles registrados antes de la pandemia e incluso presentó incremento sobre esos niveles. El único problema que se ha presentado durante la pospandemia ha sido el incremento de los costos de producción, dadas la escasez mundial de papel y la devaluación del peso colombiano registrada desde mediados del año anterior”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Corferías se convierte en estos 15 días en la librerías más grande de Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

¡Para no perderse!



1) Chimamanda Ngozi Adichie hablará con la periodista Claudia Morales, mañana, a las 5 p. m., en el auditorio José Asunción Silva de Corferias.



2) La novelista y chef quebequense de origen vietnamita Kim Thúy hablará con Carol Ann Figueroa sobre obra. Viernes 21 de abril, a las 6 p. m., en la Carpa Colombia a la Mesa 'Libros para Comer'.



3) Juan Villoro, Martín Caparrós, Edmundo Paz Soldán y Carlos Granés analizan nuestra región. Viernes 21 de abril, a las 5 p. m., en la Carpa Cultural.



4) La argentina Cecilia Szperling, activista en los derechos de las mujeres, hablará con Carolina Sanín. Jueves 20 de abril, a las 4 p. m., en el Gran Salón Raíces B.



5) En el marco de la agenda infantil, las escritoras Gloria Cecilia Díaz y Amalia Low analizan cómo la literatura teje hilos que conectan a los excluidos. El el 19 de abril a las 6 p.m. en el Gran Salón Raíces B.



(Además: Claudia Ulloa y Ariana Harwicz: dos escritoras vanguardistas de la región)



México, una hermandad narrativa



Algunos recomendados de la agenda mexicana:



- Las charlas históricas a través de protagonistas emblemáticos como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, entre otros.



- Entre los autores estelares que presentan novedades están: José ‘Pepe’ Gordon y Gabriela Jauregui, de la Ed. Sexto Piso, María García Esperón, de Ed. Panamericana; Adolfo Córdova, de Ed. Cataplum; Karina Sosa, de Ed. Animal Extinto; Guadalupe Nettel, de Ed. Anagrama; Antonio Ortuño y Mónica Lavín, de Ed. Planeta, Guillermo Arriaga, de Ed. Alfaguara; Abril Castillo, de Ed. Alacraña; Alejandro Magallanes y Bernardo Esquinca, de Ed. Almadía, y el traductor Arturo Vásquez B.



- Además habrá un diálogo entre el presente y el pasado a través de exposiciones de códices, fotografías, una muestra de artesanía y de gastronomía mexicana, y otra sobre las tradiciones indígenas.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las novedades será el nuevo pabellón dedicado a la carticatura y la novela gráfica. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pabellón Colombia



El Pabellón Colombia será un espacio que concentrará la oferta cultural y editorial del país y constituye una experiencia nueva para los visitantes, porque tendrá una disposición de los expositores unificada que mostrará la biodiversidad. Además, tendrá una librería especializada en publicaciones colombianas de las distintas regiones. También estará el estand especial de Cali, la primera ciudad invitada a la Filbo.



Pabellón gráfico



El Pabellón de Narrativas Gráficas, una de las innovaciones de esta edición de la mayor fiesta de los libros del país, estará ubicado en el segundo piso del pabellón 8 de Corferias. “Este año hicimos una curaduría para garantizar que todo lo relacionado con este mundo esté reunido en un solo lugar. Allí habrá cómics, fanzines, novela gráfica, manga, etc.”, explica Adriana Ángel, directora de la Filbo.



(Lea además: Matías Godoy le cuenta a Lecturas sus curiosidades literarias)

¿Dónde y cuándo?

La Filbo se realizar del 18 de abril al 3 de mayo en Corferias, en Bogotá. Durante los 15 días de la feria habrá disponibilidad de parqueadero de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. en dos ubicaciones: el Parqueadero Verde (calle 25 #33-60) y el Parqueadero Torre (carrera 40 #22-34).



Corferias tiene un hotel aliado, el Hilton Corferias. Ubicado justo al lado del centro de eventos y a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional ElDorado.



Horarios:



Martes, 18 de abril apertura: 12:00 m.

Domingo a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes, sábado y festivos: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.



Boletería:



Público general (mayor de 13 años): $11 000.

Niños de 6 a 12 años: $8500.

Estudiantes (presentando carnet): $9000

Niños de 0 a 5 años podrán ingresar sin costo.