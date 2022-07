Esta semana se conoció el listado de las diez mejores canciones de rap y hip hop del primer semestre del año, según Billboard Latin Music Showcase. La agrupación colombiana La Etnnia lidera el ranking con su más reciente canción, From The Barrio, que hizo con el cantante panameño de reggae Kafu Banton. En la novena posición también aparece Alcolirykoz, con Baño de ruda.



Este listado fue realizado por los críticos de la publicación musical. Semanas antes, los especialistas habían “pronosticado” que esta canción “será un smash hit –gran éxito– en la radio de Colombia y globalmente”.

Esta producción fue publicada hace un mes y es el primer sencillo de su undécimo y próximo álbum, Inmortal, que saldrá en el segundo semestre de este año. El video fue grabado en el barrio Las Cruces, en Bogotá, cuna de los hermanos Ata, Káiser y Kany, los raperos. Fue producido por Juliano y dirigido por Camilo Monroy de Duall Studio.

La letra habla de la vida en el barrio, en el gueto. Es una narración de las experiencias y los acontecimientos que se han vivido en las calles bogotanas desde hace décadas, y de las enseñanzas que dejan esos hechos. Además, es un recordatorio para mantener la esencia y recordar de dónde se viene.



Leyendas del rap colombiano

No cabe duda de que La Etnnia es la institución del rap colombiano. Durante casi 30 años han escrito y producido letras que han retratado la vida diaria de los bogotanos y colombianos. No en vano, en 2019, la Cancillería los nombró leyendas de la música colombiana y su historia musical se convirtió en patrimonio cultural de la nación y reposa en la Biblioteca Nacional. Allí están los diez álbumes que han publicado hasta el momento.

Su historia comenzó en 1984, cuando los hermanos Kany, Káiser y Ata, junto con Buitre y El Zebra, comenzaron a explorar y entender lo que se escuchaba sobre hip hop y de músicos como Afrika Bambaataa o Kool Herc en Estados Unidos. Durante una década definieron sus letras y estilos característicos, y montaron su sello 5-27 Récords, haciendo referencia a la dirección de la casa donde empezaron a grabar y donde los escuchaban en el barrio.

En 1994 lanzaron su primera producción, El ataque del metano, un álbum que definió el género en el país e influenció a varias generaciones. Nieve de Colombia, Noicanicula, Pasaporte Sello Morgue, La vida en el Ghetto, Asesino por naturaleza y Manicomio 5-27 fueron algunas de las canciones. “Nosotros siempre hemos sido hijos de la violencia. Desde que yo tengo uso de razón la he visto. Por épocas hay bajonazos, se esconde la realidad, y otra vez vuelve a aparecer”, dijo Kany en una entrevista con este diario. Y agregó: “Siempre hemos hablado de la calle y de las manifestaciones de vida”.



Desde entonces, su carrera ha sido prolífera. Malicia indígena, Criminología, Stress, Dolor & Adrenalina, Real, Por siempre, La voz de la calle, Universal, Historia & Leyenda, 5-27 Internacional y 10 han sido las producciones discográficas que han publicado.

La Etnnia es una agrupación con una carrera constante que se destaca por la producción propia de su música, incluyendo la grabación de las letras, el diseño sonoro, los videos y hasta los discos y vinilos, y por su protagonismo en la escena del género nacional e internacional. En 2004 fue reconocida con el premio ‘Mensajeros de la verdad’ de Naciones Unidas en el Forum de Barcelona. Ha sido portada de la revista Rolling Stone y fue nominada en los premios MTV. Además, el diario The New York Times la describió como la banda que validó el hip hop colombiano. Este año se presentará el domingo 26 de septiembre en la primera edición del Festival Cordillera, organizado por Páramo y Ocesa, que rinde tributo a la música en español. Es uno de los representantes del género en el evento que se realizará en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

