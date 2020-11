Ruth Agudelo de Acosta, esposa de Alci Acosta, muere por covid-19

Ruth Agudelo de Acosta tenía 79 años y durante mucho tiempo fue papá y mamá debido a que su esposo, el legendario cantante soledeño de bolero popular Alci Acosta no paraba de dar conciertos, afianzando su carrera.

De ahí que casi sola crió a sus hijos, Janeth de Jesús (fallecida), Alcibiades Antonio ‘Checo’ y Ruth María. Y lo hizo con gusto y orgullo, pues valoraba el trabajo de su esposo, que incluía navidades y fiestas de año nuevo, tanto en Colombia como en el exterior, para sacar adelante a la familia.



El 27 de octubre pasado, el Checo Acosta informó que él, su padre y su mamá tenían coronavirus y estaban en aislamiento. Los dos músicos pudieron recuperarse, no así doña Ruth, quien fue internada en la Clínica del Caribe de Barranquilla. Según informó el diario El Heraldo, "era diabética, comorbilidad que terminó agravando su condición" y falleció este 17 de noviembre.



En su concierto virtual del pasado sábado, tanto el Checo como el maestro Alci Acosta no dejaron de nombrar a doña Ruth, le dieron ánimo para salir adelante y le dedicaron varias canciones.

“Este es un llamado para que sepan que el virus no se ha ido, no hay que bajar la guardia", dijo el Checo el día que anunció que él y varios miembros de su familia estaban con la enfermedad. Argumentó que aunque todos se habían cuidado y no salían mucho, en algún momento hubo un descuido.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET