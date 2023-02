La escritora nicaragüense Gioconda Belli, una de los 317 personas a las que el presidente de su país, Daniel Ortega, ha despojado de la nacionalidad, anunció este jueves que acepta el ofrecimiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, y se convertirá en ciudadana de ese país.

En un mensaje enviado a la radio local Cooperativa, la autora de libros como 'La mujer habitada' y 'Sofía de los presagios', señaló que "tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile. Agradecemos, y yo en particular agradezco al presidente Gabriel Boric, a la canciller Antonia Urrejola, a todos quienes han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses la nacionalidad chilena", dijo la autora en el audio.

"Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein. Hace un tiempo, escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses", agregó.



La autora, ganadora del premio latinoamericano de literatura La Otra Orilla en 2010, insistió, no obstante, que no abandonará la lucha contra el régimen autoritario de Ortega. "Les mando a todos muchísimas gracias y nosotros los nicaragüenses vamos a seguir luchando por la democracia, la libertad y recuperar un país libre. No reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos, el derecho que tenemos de ser nicaragüenses", afirmó.



El martes, el Gobierno de Chile anunció que ofrecía la residencia y la nacionalidad chilenas a los 317 opositores "injustamente expatriados" en Nicaragua, entre los que también se encuentra el escritor Sergio Ramírez.

"El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan", indicó la Cancillería chilena en un comunicado. Chile es el país de la región que ha condenado con más contundencia el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y se convirtió en el segundo país, después de España, en ofrecer oficialmente la naturalización a los opositores nicaragüenses.



Ramírez aceptó la ciudadanía colombiana.



Belli, actualmente exiliada en España, fue una de las personalidades que asistió invitada a la asunción de Boric el 11 de marzo del año pasado.



EFE