Patricia Highsmith: 100 años de la increíble reina del crimen

La saga de Tom Ripley es lo más popular de su trabajo, pero Patricia Highsmith no solo dejó otras joyas literarias, sino que creó una nueva forma de narrar historias.



La personalidad de Mary Patricia Plangman (Texas, 1921-Locarno, 1995) –su nombre real– era tan compleja como sus obras. Tardó tiempo en reconocerse como homosexual. Era alcohólica. Sus ideas políticas eran cercanas al comunismo, en una época en la que en Estados Unidos eso se consideraba traición a la patria, y reconocía llevarse mejor con los animales –especialmente los gatos– que con los seres humanos.

A los 22 escribió su primera novela, nunca publicada, The Click of the Shutting. Fue la magnífica Extraños en un tren la primera que publicó, en 1950, con una sencilla y retorcida premisa que dejaba claro su estilo. Dos hombres viajan juntos en un compartimento de un tren. Uno quiere matar a su mujer y el otro, a su padre. Intercambio de asesinatos. El crimen perfecto. Una obra maestra de la literatura. Extraños en un tren se convirtió en un filme magnífico de la mano de Alfred Hitchcock.

Pero en esa exploración de los seres humanos, si hay un personaje que destaque en su bibliografía es Tom Ripley, un seductor sin escrúpulos que logra lo que quiere de todo el mundo. Apareció por primera vez en El talento de Mr. Ripley (1955). Con el paso de los años y de los libros –aparece en otros cuatro, La máscara de Ripley (1970), El amigo americano (1974), Tras los pasos de Ripley (1980) y Ripley en peligro–, el personaje va desvelando sus múltiples caras. De estafador pasa a asesino en serie, sin saltarse ni un escalón del ascenso criminal. Ripley saltó al cine en numerosas ocasiones, la más famosa A pleno sol (1960), con un Alain Delon en su mejor momento. Posteriormente, Ripley tuvo el rostro de actores como Dennis Hopper (El amigo americano, de Wim Wenders, 1977); Matt Damon (El talentoso Mr. Ripley, Anthony Minghella, 1999) o John Malkovich (El juego de Ripley, Liliana Cavani, 2002).



Antes de alcanzar el reconocimiento y la fama con Ripley, la escritora había creado, bajo seudónimo, una novela que tenía mucho más que ver con ella misma. El precio de la sal apareció en 1951, y su autora era Claire Morgan. Vendió un millón de copias antes de que se desvelara quién la había escrito. Se volvió a publicar en 1990, con el título de Carol.

La escritora Patricia Highsmith falleció a los 74 años en Suiza. Foto: Wikipedia

Una historia de amor entre dos mujeres, en una época en la que era imposible revelarla públicamente, algo que le ocurría a Highsmith. La adaptación cinematográfica fue protagonizada por Rooney Mara y Cate Blanchett en un filme de Todd Haynes que en 2016 fue nominado a seis Óscar. Highsmith decidió no firmarla con su nombre para que no la etiquetaran “como escritora de libros lésbicos”, pero posteriormente se mostró muy orgullosa. “Antes de este libro, hombres y mujeres homosexuales en las novelas estadounidenses habían tenido que pagar por su desviación cortándose las muñecas”.



Cinco años después fallecía en Locarno (Suiza), a los 74 años. Se había instalado allí siete años antes, tras vivir en el Reino Unido y Francia desde que abandonó Estados Unidos en 1963, renegando de su cultura o, más bien, de la falta de ella.

