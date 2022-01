Estrenada en 1955, La dama y el vagabundo es uno de los clásicos de Disney y cuenta la historia romántica entre dos perritos, Reina, una cocker spaniel, y Golfo, un mestizo; además de mostrar la fidelidad y el amor que sienten estas mascotas hacia las personas que las cuidan. El filme fue dirigido por Wilfred Jackson, Clyde Geronimi y Hamilton Luske.

Si algo caracteriza a las producciones cinematográficas de Disney es la banda sonora; en este caso, la actriz y cantante Peggy Lee fue coautora de seis canciones. Sin embargo, años después, Lee demandó a la compañía por no reconocer sus derechos de autor en las ventas de la película en formato video, demanda que por fortuna resultó a su favor.



Como dato curioso, la famosa escena romántica de Reina y Golfo cenando espaguetis, iba a ser eliminada por Walt Disney; no obstante, pudo más la insistencia de Frank Thomas, quien ya había animado a la madrastra de La Cenicienta (1950) y a la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas (1951).



En el 2001 se realizó una secuela La dama y el vagabundo 2: Las aventuras de Scamp. La historia se basó en Scamp, uno de los hijos de Reina y Golfo. Y se presentó un remake en formato live action que solo se estrenó en la plataforma de streaming de Disney y fue dirigido por Charlie Bean. Otro dato interesante es que en esta versión se eliminó la escena de los gatos siameses por considerarse que reforzaba estereotipos contra los asiáticos.



Vale acotar que son varias las películas de Disney que han sido señaladas de racistas: Dumbo (1940), Peter Pan (1953), El libro de la selva (1963), Aladdin (1992), El Rey León (1994) y Pocahontas (1995). A pesar de ello, Disney se está adaptando a los cambios de paradigmas sociales y culturales de los últimos años en el mundo.



@DulceMRamosR