''La cuchilla' es punk colombiano': Juancho Valencia 

Buena parte de las historias musicales de este país empiezan con un clásico de la carrilera: 'La cuchilla', de las Hermanitas Calle.



Y Juancho Valencia, el líder de Puerto Candelaria, también la tarareó. “Era parte de la banda sonora de mi infancia en la finca cafetera de mi abuela paterna, en Supía, Caldas. Lo que sonaba en un viejo radio, que cogía emisoras del A. M., era música popular, tango y bolero, que se conectaba con las personas que vivían y trabajaban ahí”, recuerda.

Valencia se convirtió en músico. En su adolescencia roquera y punqueta, esa 'Cuchilla' le parecía punk colombiano y fue parte esencial de los estudios sonoros de la música popular que emprendió con Puerto Candelaria.

En ese camino todavía no se había encontrado con las Hermanitas Calle. Sin embargo, para felicidad de varias generaciones, el día llegó. La canción 'Amor y deudas', que el grupo grabó hace unos años y ahora reaparece con arreglos de Wilfer Alexander Bedoya Henao (conocido en el mundo musical como Tigre Malo), fue el paso que permitió esta exitosa unión.



Fabiola Calle, líder de las Hermanitas Calle, dice que con 'Amor y deudas' le pasó lo mismo que con 'La cuchilla': “Tampoco la quería grabar, pero de tanto que nos insistieron, lo hice. Y está comprobado: cuando uno no quiere algo en la música, le sale bien. La canción se lanzó el pasado viernes y ha sido un éxito”.



Fabiola Calle no tenía referencias de Puerto Candelaria, pero quedó encantada. “Qué pelados tan buena gente, tan queridos, tienen una organización muy grande. Son muy pilositos”.



La unión permitió también que los músicos de las Hermanitas Calle estuvieran en proceso. “Nos ayudaron mucho porque son fans de Puerto Candelaria y hay una gran hermandad musical con ellos. Además, son supermachos y superfuertes, pero las Calle son las duras entre ellos”, afirma Valencia.

Agrega que el logro de la grabación tiene un poco de “realismo mágico de la montaña, después de lo enferma que estuvo doña Fabiola (padeció covid-19 el año pasado y se temió por su vida), solo hay que agradecer que quisieran estar con nosotros para darle a la canción una segunda oportunidad”.



La cantante, que con su hermana Nelly (fallecida en el 2003), empezó su carrera en el dueto en 1960, dice que su vida se la debe al Señor de la Misericordia, “porque yo soy muy rezandera. Cuando el médico de la clínica de Envigado supo que me habían desconectado, ordenó que se retomara el tratamiento. A mi hermana Sol le dijeron: ‘Aquí no hay en qué trabajar, no hay pulmones’. Pero cuando a uno no lo necesita Dios, no se lo lleva”.



Dice que con Irma Doris, la nueva integrante del dueto, “quería hacer algo importante, y esta canción nos lo permite”.



De paso, anuncia que se van de gira para Estados Unidos, donde su público fiel no las abandona. “Ni de ningún otro lado, yo recuperándome del covid y me llegaban videos de Perú y Argentina, de muchachos jóvenes cantando La cuchilla y Gaviota traidora, y comentándome que me tenía que recuperar”.



La gira tendrá esta nueva canción en la maleta. “Las Hermanitas Calle son unas rock star, fuertes, no se han dejado ‘mangoniar’. Su arrabalero es supernatural. Son tan importantes que hasta les hicieron una telenovela”, comenta Valencia, que no solo ha sido estudioso, sino un verdadero fanático de la música del Eje Cafetero.



Siente que es bueno tener vigentes estos sonidos de la cultura de la montaña. “Es como honrar a padre y madre, una relación con las herencias que no solo es homenaje sino que abre un diálogo con el pasado”, dice.



“Todas las personas que hoy estamos frente a un computador y metidos en la tecnología somos algo del pasado: venimos de recogedores de café, de pescadores, de andariegos, y esta música tiene un espíritu que hay que reconocer, no podemos seguir rechazando esa sangre. Tiene una relación con los caminos por donde se fue la gente a hacer historia en otros lados, a hacer pueblos y familias, y con las estaciones de tren, especialmente”.



La experiencia de unir dos mundos ya la habían tenido hace algún tiempo con 'Senderito de amor'. “Muchas personas adultas, abuelos, padres, nos escribieron, y también los jóvenes que nos siguen, contándonos que la cantaban con los adultos. 'Amor y deudas' es otra manera bonita de construir sociedad con varias generaciones”, dice Valencia.



Fabiola Calle, por su lado, todavía es ídolo de multitudes. “Luego de la novela me invitaron a un centro comercial en Cartago para reunirme con unos niños. Tuve problemas y llegué con un retraso de dos horas. Ellos me esperaron y fue muy especial”.