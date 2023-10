Shakira le responde a Bad Bunny: contundente reacción de la colombiana tras indirecta

El más reciente álbum del cantante Bad Bunny 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', que contiene 22 canciones, causó sensación entre los oyentes, alcanzando incluso un récord con la mayor cantidad de reproducciones en un solo día en Spotify.



Aunque este también ha sorprendido a muchos debido a las 'indirectas' que ha lanzado el artistas a varios colegas, entre estos los colombianos Karol G, Shakira y J Balvin.

Con frases como: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin", "Vengo de PR, de donde son las verdaderas 'bichotas'", y "Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar", muchos afirmaron que le estaba 'tirando' a los colombianos.



Si bien uno de los primeros en responder fue Balvin, quien a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram señaló que "estaba extrañado por 'la vuelta'", luego de que apoyó a Bad Bunny en sus inicios, Shakira también le contestó al puertorriqueño.



Es preciso resaltar que en el tema 'Los Pits' el cantante se refiere a Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en el que la colombiana desahoga su rompimiento con Piqué.



La frase de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es una de las más reconocidas y contundentes de la canción, y ahora Bad Bunny la usó a su modo afirmando que "los hombres lloran, pero sin parar de facturar", algo que no le gustó mucho a los fans de la barranquillera.

No fue sino hasta este martes, cuatro días después del estreno del álbum, que Shakira respondió.



A través de una foto en sus historias de Instagram, puso una captura de pantalla con la letra de la canción, y escribió: "Facturemos juntos entonces".



Además, etiquetó al puertorriqueño.

Shakira responde a Bad Bunny. Foto: Instagram .

En el disco, Bad Bunny hizo colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi, y con el colombiano Feid.



Precisamente, la colaboración con el paisa fue el más reciente lanzamiento del disco. El tema se titula 'Perro negro'.



Sin embargo, a pesar del éxito que ha sido esta canción muchos siguen molestos con las frases que lanzó contra los colombianos.

Amo mucho a Bad Bunny pero es ridículo que le tire a J Balvin y a Shakira cuando son dos de los artistas que más caminaron para que él pudiera correr. La industria de la música en español no sería JAMÁS lo que es ahora sin Shakira.



Y soporten. 💋 — arabella (@_mzambranoc) October 13, 2023

