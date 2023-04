Sonidos de la naturaleza grabados directamente de hermosos lugares de Colombia fueron convertidos en cinco álbumes que están al aire en la plataforma de streaming Apple Music.

El objetivo es acercar al público a estos sonidos, sin importar su ubicación. “Queremos que la naturaleza esté ahí para ti en esos momentos en los que no puedes salir a correr a un bosque, meditar con la lluvia o con los cantos de las aves y de los grillos o tomar un respiro mientras escuchas las olas”, dice el comunicado de Universal Music, con el que presenta el contenido de los diferentes álbumes que pueden apreciarse desde el apartado o slider titulado como Día de la Tierra en la plataforma de Apple.



Los álbumes son los siguientes:

Nature Sounds: sonidos del campo, incluido un concierto de aves, grabado en el embalse del Tominé, entre Sesquilé y Guatavita.



Waterfall and Crickets: Grabado en La Mesa, en el camino a El Salto de las Monjas. Predomina el sonido de una cascada, y del agua rompiendo contra las rocas. Además del sonido de los grillos. Ideal para acompañar el sueño profundo.



High Andes Wind: focus and introspection. Para quienes tienen el objetivo de meditar. Grabado en el silencio del páramo de Ocetá (Boyacá), en el entorno de la laguna de Siscunsí.



Water's path. Eeste se divide en dos: Focus Through The Cycle of the Water y, el segundo especial para sueño produndo: Water's Path 8 hours Of Deep Sleep. Con sonidos provenientes del páramo de Ocetá.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET