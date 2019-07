Reconocidas series de Netflix se convertirán en libros

Normalmente son los libros los que se adecúan a las películas. Sin embargo, dado al éxito de estas tres series, Netflix firmó un acuerdo con la editorial Planeta para trasladar el formato audiovisual a impreso.

'La casa de papel', 'Élite' y 'La casa de las flores' serán las producciones que darán el importante salto.



Según el periódico argentino Clarín, "el proyecto no contempla adaptar literalmente a las novelas el contenido ya conocido de personajes como el Profesor o Tokio (La casa de papel), Christian y Mina (Élite) o Cecilia (La casa de las flores), sino a partir de estos universos ya conocidos, narrar nuevas historias".



Aunque aún no se conoce mucha información al respecto, los guionistas de estas series junto a otros escritores -cuyos nombres aún no se saben- serán los encargados de crear nuevas historias para los personajes de las exitosas producciones televisivas.



Según ha contado a EFE el vicepresidente de Netflix para las series originales en español, Francisco Ramos, se trata de un acuerdo "muy interesante y potente que llevará a esta plataforma a que los universos gráficos y audiovisuales de los personajes de estas series que han viajado por todo el mundo confluyan y potencien estas historias".

Jesús Badenes, director de la División de Libros de Grupo Planeta, le contó a EFE que "la elección de estas tres series se debe a que tienen un tema en común: el gran éxito y la gran capacidad de atracción de publico". Agregó, además, que "'La casa de las flores' está más basada en el entorno latinoamericano, y 'La casa de papel' y 'Élite' son tremendamente globales".



'La casa de las flores' es una producción mexicana con toques de humor negro que es protagonizada por Verónica Castro. La trama gira en torno a una floristería familiar que guarda varios secretos que irán saliendo a la luz en el transcurso de la serie. Se estrenó en Netflix en octubre del 2018 y la segunda y tercera temporada saldrán en 2019 y 2020, respectivamente.



Por su parte, 'Élite' es una serie española que también se estrenó en la plataforma streaming en octubre de 2018. Trata de un grupo de estudiantes de una prestigiosa institución educativa que deben enfrentarse a humillaciones, acoso escolar y un asesinato que los pone en la mira a todos.



Por último, 'La casa de papel'. Una de las series de habla hispana más famosas en el mundo. En su primera y segunda temporada narra el asalto de un equipo de nueve personas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España. Mientras que en la tercera temporada -que se acabó de estrenar el 19 de julio- se unen nuevamente para rescatar a uno de sus miembros que está siendo torturado por las autoridades. Aún falta la cuarta temporada, que se estrenará el otro año.



Por el momento, los ejemplares solo serán llevados al español, porque los derechos de las series en inglés llevan otros procesos legales.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET