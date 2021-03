La casa con la que soñaba Selena Quintanilla y nunca se construyó

Tener cinco hijos y una casa propia eran los sueños de Selena Quintanilla y Chris Pérez, su novio, pero el asesinato de la cantante dejó en suspenso todos sus proyectos.

La reina de la música regional mexicana fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fanes y encargada de la administración de las tiendas de la artista, Selena Etc.



Pérez, que era guitarrista de la cantante, no solo quedó viudo sino con su vida destruida. En el 2012 escribió el libro Para Selena, con amor, en el que plasmó no solo su dolor, sino también las charlas y los sueños que esperaban lograr como pareja.

El terreno en el que aspiraban a construir su casa lo compraron un mes antes del asesinato de Selena, en Corpus Christi, Texas. Allí esperaban tener su residencia, con muchas habitaciones, para envejecer juntos y criar a los hijos que querían tener.



Tras la muerte de Quintilla, Pérez vendió el terreno “No podía soportar la idea de vivir allí, sin ella”, se lee en el libro.



