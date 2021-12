Para Lucía, el día más especial del año era el dos de noviembre porque se celebraba su cumpleaños. Como ese también era el Día de los Muertos, sus padres salían con ella muy temprano rumbo al cementerio. Después de quitarles la maleza a las lápidas de la familia, de rezarles a las ánimas del purgatorio y de ponerle gladiolos a la abuela Sixta, toda la familia iba al mausoleo de don Diego para atraer la buena suerte. Alrededor del mediodía, cuando ya habían sacado tiempo para comer arroz con papa envuelto en hojas de achira, llegaba lo mejor del día: sus padres cogían un bus destartalado y con más colores que un papagayo, y se iban con ella a bañarse al río Medellín en el alto de San Miguel.



Ese día en especial, Lucía estaba cumpliendo once años. Se levantó, corrió la cortina y vio que toda la ciudad estaba cubierta de neblina. No se desanimó. Para ella, lo bueno de vivir en el barrio El Picachito es que desde allí se veían los edificios y las avenidas. Al caer la noche se podían distinguir los avisos de neón y las lucecitas de los carros. Y cuando había luna llena, la ciudad se volvía tan misteriosa que Lucía aprovechaba para pedirle a su madre que le contara un cuento de terror, que eran los que más le gustaban.



Lucía se bañó antes de que su madre tuviera que llamarla, se hizo dos trenzas y se puso un vestido azul de pepitas blancas. No era el traje que más le gustaba, pero era el único que no estaba roto. Después de desayunar chocolate con doble arepa con queso –otra de las ventajas de estar de cumpleaños–, emprendió con sus papás el camino al cementerio.



A Lucía le parecía que el cementerio era otro barrio de Medellín, pero más silencioso que los demás. En un costado se encontraban los mausoleos que a ella tanto le gustaban porque eran muy elegantes: cada uno podía albergar a una familia entera y estaban decorados con lápidas de mármol y figuras de bronce. Su padre decía que allí enterraban a los ricos. Lucía pasaba revista a las fechas en que habían nacido esas personas tan importantes y se preguntaba qué cosas habían hecho en la vida y a cuántas personas habían amado.



Al otro lado estaba el jardín de los pobres, como decía su madre. Para Lucía, lo único molesto de ese lugar era el olor a muerto. Lo demás se le hacía muy divertido. En especial cuando se soltaba de la mano de sus padres y se trepada hasta las tumbas más altas para descubrir calaveras y cantarles: despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se escondió.



Ese día, antes de salir del cementerio, sus padres fueron con ella al mausoleo del señor Diego, quien fuera en vida uno de los señores más ricos de Antioquia, y le pidieron fortuna para la familia. Lucía se dio cuenta de que la reja brillaba como si fuera de oro de tanto que la gente la manoseaba a ver si don Diego les hacía el milagro.



Almorzaron en una colina rodeada de pinos y después emprendieron el viaje hacia el alto de San Miguel.



Lucía había llevado su vestido de baño y un peluche que se estaba quedando calvo de tanto uso. Dejó el peluche en el bolso de su madre y salió, muy feliz y contenta, saltando de piedra en piedra por el camino que conducía al arroyo.



Sus padres iban detrás tratando de no perderla de vista cuando de repente se escuchó un clic, seguido de un ¡poom! ¡puum! ¡paam!



Acto seguido, la tierra se estremeció y el cielo se puso oscuro.

Solo después de un largo rato se supo lo que había ocurrido: Lucía estaba cerca del arroyo cuando pisó una mina que los hombres habían puesto en tiempos de guerra. La explosión la elevó varios metros por encima del suelo. Fue un verdadero milagro que sus padres la llevaran con vida hasta el hospital, pero nada pudo evitar que la niña perdiera las dos piernas.



Con el transcurrir de los días, y mientras se recuperaba de las heridas, Lucía no tuvo más remedio que acostumbrarse a vivir de sus recuerdos más felices: ella saltando de la cama a la ventana para ver las primeras luces del día; ella bajando de la ladera con los brazos extendidos como si fueran dos alas; ella brincando en la cama como un resorte tratando de alcanzar las tejas de lata o ella corriendo a abrazar a su papá cuando llegaba del trabajo.



Los padres de Lucía la llevaban a las citas médicas aunque pesaba mucho y a su madre la dolía la espalda, sobre todo cuando tenía que llevarla al baño. Por eso, y porque además ya estaban en plena Navidad, empezó a invadirla la tristeza. Ahora no solo estaba angustiada por sus propias limitaciones, sino porque había oído decir a sus padres que en esa Navidad no había nada qué celebrar.



Entonces Lucía decidió escribir una carta. La carta decía:



Querido Niño Jesús:

Me llamo Lucía y vivo en la casa de madera que queda junto al palo de mangos aquí en el barrio El Picachito de Medellín. ¿Te gustan los mangos? Cuando haya cosecha te voy a guardar unos. Cómo te parece que me quedé sin piernas. ¿Ya lo sabías? Eso pasó el día de mi cumpleaños, después de haberle rezado a don Diego y cuando ya estaba llegando al arroyo de San Miguel. Yo puse el pie sobre una mina quiebrapatas. ¡Tonta que soy! ¡No debí haber pasado por allí!



Desde ese día, mi papá se volvió muy malgeniado y mi mamá tiene pesadillas en la noche. Yo duermo tranquila, pero me da mucho pesar verlos así. Ahora que estamos en Navidad, ¿será que te ponés muy bravo si te pido una silla de ruedas y una casa para mis papás? Así ellos volverían a estar contentos. Yo te prometo que no vuelvo a cometer travesuras y que voy a ser muy cariñosa con mi papá y con mi mamá. Con mucho amor, Lucía.



Por el revés de la hoja Lucía dibujó una montaña de color verde claro y un cielo muy azul. También dibujó a una niña saltando hasta tocar una nube. Después llamó a su mamá y le pidió que la acercara a la ventana. Allí se quedó un rato mirando la ciudad e imaginando muchas cosas. Cuando estuvo segura de que había suficiente viento, lanzó la carta al aire confiando en que el viento sería un buen mensajero y que muy pronto la iba a entregar a su destinatario.

El viento –siempre tan antojadizo– cogió la carta y la elevó hasta las nubes. Después la bajó hasta casi rozar el suelo; la volvió a encaramar en las alturas; la paseó por toda la ciudad. Al rato, cuando ya se cansó de bambolearla de un lado para el otro, la transportó muy suavemente sobre una de las ventanas de un edificio de tres pisos, en una calle del barrio Belén, hasta dejarla caer sobre el escritorio de Marcelo Clarín, un periodista que esa hora trabajaba en una noticia de última hora.



Marcelo Clarín vio la carta pero la guardó sin abrirla entre un arrume de papeles, y no se volvió a acordar de ella hasta que unos días después, justo en vísperas de Navidad, cuando le dio por deshacerse de los papeles viejos que guardaba. La examinó y le pareció que podría ser una buena historia para publicar en Navidad, la época en que los corazones se ablandan.



La carta apareció publicada al otro día dentro de una historia que Marcelo Clarín adornó con muchos detalles para hacerla más conmovedora.



El primero en leerla fue el presidente Ponciano Pérez, quien siempre madrugaba a leer las noticias en pantuflas y con una taza de humeante café en una mano. De inmediato, el presidente se dijo a sí mismo que la carta le había llegado como caída del cielo para sus propósitos.



Resulta que el presidente le había dado muchas vueltas a su cabeza y no había podido encontrar un regalo de Navidad que lo hiciera ver ante sus compatriotas como un hombre de buen corazón.



Enseguida llamó a sus colaboradores y les pidió que organizaran una rueda de prensa para las seis de la mañana, no fuera a ser que algún empresario, una estrella del cine, o un filántropo, se le adelantaran quitándole su brillante idea.



Fue así como esa mañana de Navidad, todos los ciudadanos aplaudieron el buen gesto del presidente Ponciano Pérez cuando anunció a los cuatro vientos que le iba a regalar a Lucía una silla de ruedas y que, además, iba a mandar construir una gran casa para que la niña pudiera vivir a sus anchas con toda su familia.



Lucía no se había olvidado de la carta, pero si pensó que el Niño Jesús la había archivado porque tenía otros asuntos más urgentes que requerían su atención. Lo que jamás llegó a imaginar fue que ese día de Navidad se llegara a despertar en medio de un cuchicheo fastidioso y de un montón de luces blancas. ¿Qué era todo ese alboroto? ¿Abejorros zumbando en su cabeza? ¿Relámpagos anunciando la llegada del juicio final?



El rancho de Lucía se sacudió con los fogonazos de las cámaras fotográficas y los vozarrones de periodistas de todas las pelambres anunciándole la buena nueva e indagando por su vida y por las circunstancias en que había ocurrido el trágico hecho que había conmovido el corazón del presidente.



Entre asustada y feliz, Lucía respondió todas las preguntas con mucha paciencia y presentó a sus padres, quienes al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo elevaron sus ojos al cielo y le dieron las gracias a don Diego.



La silla de ruedas llegó a las cinco de la tarde del veinticuatro de diciembre. Lucía armó tal alboroto que los vecinos se congregaron en la puerta y empezaron a turnarse para pasearla por las calles del barrio El Picachito. Era tanta su felicidad que la niña dijo a una emisora local que ese día había vuelto a nacer y que por lo tanto iba a seguir celebrando su cumpleaños en la Navidad.



La casa que prometió el presidente la recibieron once meses después. Al día siguiente, Lucía acompañó a sus padres al cementerio porque estos insistieron en que había que darle las gracias a don Diego. Le llevaron un ramo de claveles y una carta de agradecimiento con dibujos hechos por Lucía.



Cuando estaban de regreso, justo al pie de la loma, Lucía miró hacia arriba desde la ventanilla del taxi. ¡Su casa era tan imponente como el castillo de una princesa!

En ese momento se dio cuenta de que su casa desentonaba con los ranchos de lata y cartón del barrio El Picachito, y pensó que tal vez los vecinos debían sentirse muy mal porque ellos no tenían la buena suerte que ella había tenido al enviar la carta al Niño Jesús y llamar la atención del presidente.



De inmediato, Lucía se dio a la tarea de remediarlo. Desde ese mismo día animó a los vecinos a que escribieran cartas y las arrojaran al viento, a ver si Dios, con la ayuda de don Diego, las ponía de nuevo en las manos de Marcelo Clarín, y este las publicaba en el periódico, en la Navidad, para que así el presidente Ponciano Pérez madrugara a leerlas y se ablandara de nuevo su corazón.





* Escritor de literatura

infantil y juvenil.





ALBEIRO ECHAVARRÍA