Majo Riveira: la cantante colombiana que reina con el ‘new retro’

Majo Riveira canta boleros, pero no de manera tradicional. En sus canciones hay nostalgia, mezclada con detalles de forma y de fondo que corresponden a un sonido más actual. Ella bautizó a esa fusión como el new retro, que se ha convertido en el sello de su carrera.

“Siempre quise traer al presente algunos elementos estéticos, musicales y románticos del pasado; soy muy nostálgica, amante de las metáforas, de las palabras bonitas que se han ido perdiendo con los años. Estamos en un presente en el que se han revaluado muchas cosas. Ya no somos tan idealistas. Hay que entender que la sociedad cambió”, explica.



Nieta del escritor Próspero Morales Pradilla –autor de Los pecados de Inés de Hinojosa–, Majo supo desde muy pequeña que quería cantar y contar historias. Esa pasión la llevó a la prestigiosa Berklee College of Music, en Boston: “Me fui para Estados Unidos a los 18 años. Empecé en una universidad y luego me transferí a Berklee, fue un sueño estar allá porque siempre había querido estudiar jazz y soul y todas las músicas con influencias afroamericanas; pero allá también descubrí que soy latina, mi lado Caribe, el de mis abuelos que vivieron en Cuba y el de mi abuela que era barranquillera”, recuerda.



Esa experiencia desembocó en su new retro, pero también fue la base de su otra faceta, la docencia: en el 2007, con otros colombianos graduados de Berklee fundó en Bogotá la escuela de música Emmat, donde replican el modelo especializado de la famosa institución estadounidense. Por sus clases han pasado Fanny Lu, Inés Gaviria, Alejandro González, Paula Arenas y Esteman.

Voces legendarias como las de Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Aretha Franklin, Sole Giménez o Whitney Houston han influenciado su carrera y su música.



En algún sueño es su más reciente lanzamiento, y trabaja en el que será su próximo álbum, después de Ella es un hit, un trabajo en el que alternó canciones de su autoría en español y en inglés, dos de las cuales hicieron parte de la serie de TV Los caballeros las prefieren brutas.



“Cada época va con su música, pero siempre habrá gente que quiera sentarse una tarde, con la chimenea prendida y un vinito, a evocar momentos románticos de su vida o a soñar con un gran amor. Creo que ahí está el espacio para la música que hago”, dice.



