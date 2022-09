Cada canción de Laura Maré lleva el nombre de una mujer. El que acompaña su más reciente lanzamiento, que se titula No pasa nada, es María. Es la historia de una joven que supera una ruptura amorosa y con el tiempo puede ver sin rencor ni tristeza a su expareja con otra persona; no fue un proceso fácil: ahí llegó después de muchas lágrimas y ratos amargos. Laura escuchó esa historia o se la contaron; tal vez es el relato de una amiga, una prima o una vecina, y ella lo convirtió en el insumo de una composición que sabe a flamenco, con percusión latinoamericana y un toque de pop.

“La letra y el concepto son muy importantes, la verdad es que uno no está preparado para terminar una relación, es algo que a todo el mundo le pasa y es muy difícil, aunque sea uno el que toma la decisión. Lo interesante es darse cuenta que después de que te rompen el corazón, la vida sigue y no pasa nada”, asegura Laura Maré, como se conoce en el medio artístico a Laura Vargas Zabaraín.



Sus apellidos son sonoros, Laura es hija de una reconocida pareja de periodistas y presentadores de este país –Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín– . Es abogada y ahora cursa su segunda carrera, Ciencias Políticas en la universidad de los Andes. Su ideal siempre fue ayudar a otras mujeres, hacer país en donde estuviera y no perder de vista jamás de donde vino. Escogió las leyes para materializar sus objetivos de vida, pero el destino y el corazón son impredecibles y lo que un día fue su hobbie, hoy es su primera opción. Para su familia fue una sorpresa, después de haber hecho una carrera entera, “pero fue una buena sorpresa”.

Laura Maré prepara un EP con todas las canciones. Foto: Cortesía de la artista

“Desde que estaba en transición, me dibujaba con un micrófono cantando, era mi sueño de siempre; estaba en el coro, tocaba la guitarra –un instrumento que aprendió a tocar sola en su habitación–, siempre tuve esa inquietud de hacer algo por los derechos de las mujeres de este país, pero la cosa acabó invertida, terminé visibilizando historias a través de la música más que con las leyes. Terminé invirtiendo el hobbie con el proyecto de vida”, recuerda.



Nacida en Bogotá hace 24 años, Laura Maré se dio a conocer con los sencillos Sabor a coco y Razones, en los que exploraba los amores pasajeros y una relación estable que se desmorona; No pasa nada es su tercer lanzamiento y junto con las otras dos canciones formará parte de un EP en el que ya se encuentra trabajando.



Su nuevo tema se enfoca en empoderar a las mujeres que han terminado con sus parejas, “que sepan de que de ahí uno sale y la vida se pone de fiesta”.



“Cuando estábamos escribiendo esta canción, terminamos haciendo una mezcla de géneros, porque la música que hago quiero que suene muy latina, lo colombiano, de la costa, sobre todo, que es lo que me conecta con mis raíces. Estuve recordando cuando viví en Santa Marta, mis abuelos escuchaban muchos boleros y música flamenca, así que no es casualidad que ese híbrido de cosas haya salido al momento de escribir esta canción, porque tiene la percusión latina, y las palmas y las guitarras españolas”.

Dulzura es lo único que viene a la mente cuando Laura conversa: su expresión, el tono de su voz, la sonrisa que enmarca cada frase. Es interesante cómo esa niña tierna se transforma en una fiera o en una luchadora dependiendo de lo que necesite expresar y transmitir en sus canciones.



Lo que sigue para la artista es preparar sus conciertos y organizar una gira que le permita ir por el país. Tiene claro por el momento que en escena no puede faltar lo que representa su latinidad; de hecho, su nombre artístico –Maré– viene del latín y significa mar, un lugar que evoca su infancia y la pone en contexto sus sonidos. La puesta en escena será algo muy íntimo y acústico.



“La gente que me sigue está buscando algo distinto, vivimos en un mundo abrumador, con mucha información, pero nos sentimos solos. Con mi música he querido acompañar a las personas en sus procesos y hablar de cosas que nos están pasando a muchas mujeres, pero que nunca se hablan o que no tienen el alcance suficiente”, dice.



Laura Maré tiene un pendiente, no ha sido fácil exponer historias tan sensibles de otras mujeres que podrían acabar siendo las de cualquiera de nosotras; sin embargo, en lo que viene quiere contar sus propias vivencias. “Vienen más canciones de amor que de desamor –adelanta– y el año entrante se conocerán mis historias en canciones”.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

