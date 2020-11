'Aire', el regreso caribeño de Jimena Ángel 

Jimena Ángel explotó en los años 90 como vocalista de la banda Pepa Fresa. Fue parte de Bloque de Búsqueda, Sidestepper y Alerta Kamarada. Es guitarrista, vocalista y, sobre todo, música empedernida:



“Mi banda soy yo”, dice. Hace un año se estableció en Palomino. Montó su estudio en medio del verde de las montañas y el mar, y con una guitarra, un computador y un micrófono compuso y produjo Aire, su tercer disco en solitario, en compañía, vía internet, de músicos holandeses, franceses y alemanes.

¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?

Here Comes Your Man, de Pixies.



Cinco canciones que definen su vida.

What’s Love Got to Do With It, de Tina Turner; Turtle Blues, de Jannis Joplin; Lacho, de Bola de Nieve; Waiting in Vain, de Bob Marley, y Possibly Maybe, de Björk.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?

Aguacero, de Captain Planet feat. Chico Mann; Quim Manuel O Espirito Santo-Senhor Doutor (Adam Port edit); Flores No Mar, de Populous & Emmanuelle.



¿Cuál era la cantante a la que más imitaba cuando era niña?

Madonna.



¿Cuál es su top 5 de músicos de todos los tiempos?

Bob Marley, Gustavo Cerati, Björk, Totó la Momposina y Ebo Taylor.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Lacho.

¿Cuál fue el primer concierto que dio cómo profesional?

En Bardos, un bar de blues, en Bogotá, en 1994.



¿Qué canción la ha hecho llorar?

Muchas... Pero últimamente No lloro yo, de Bloque de Búsqueda.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?

Bob Marley.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Un casete de New Kids On The Block.



¿Cuál es el mejor sonido de la naturaleza?

¡¡¡El mar!!!

