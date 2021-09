Beyoncé, la gran diva del pop, cumple 40 años

La cantante, compositora, modelo, empresaria y una de las divas más aclamadas del pop internacional celebrará su día este sábado, 4 de septiembre, convertida en un icono que trasciende la esfera musical y en un momento de expansión profesional.



En más de veinte años de trayectoria musical, Beyoncé ha seguido un camino imparable que ha superado los cien millones de discos vendidos. En marzo se coronó como la mujer con más premios Grammy en la historia de estos galardones (un total de 28) y es, según Forbes, la cuarta mujer mejor pagada de la industria musical en 2021.

Sus canciones (y también algunas de sus coreografías) se han convertido en símbolos internacionales, han marcado épocas y además se han considerado referentes en los primeros coletazos del empoderamiento femenino, concepto que sin estar aún definido, en 2008 y enfundada en un body, ya reflejaba al ritmo de R&B en su tema Single Ladies.



(Le puede interesar: Beyoncé y Jay Z logran cuatro millones de 'likes' en Instagram).

Giselle Knowles Carter (1981, Houston), más conocida como Beyoncé, siempre tuvo claro que quería triunfar en el mundo de la música. Con 4 años ya había comenzado a cantar y con tan solo 9 creó sus primeros grupos musicales, antesala de Destiny's Child.



Con esta banda llegaría el éxito, vendería más de 60 millones de discos y se haría con tres premios Grammy, pero solo fue el contexto inicial de la notoriedad que también alcanzaría en solitario cuando en el año 2000 la formación se disolvió. Solo dos años después, la polifacética estadounidense debutó en la gran pantalla con su papel en Austin Powers in Goldmember (2002) y en 2003 lanzó su emblemático álbum Dangerously in Love que, con once millones de copias vendidas, la consagró como artista solista a nivel internacional.



A ello contribuyeron canciones como Crazy in Love (2003), Halo (2009) o Single Ladies (Put a Ring on It) (2008), uno de sus sencillos más vendidos y que más reproducciones alcanzó en YouTube.

Sus álbumes también han marcado etapas. Beyoncé (2013), lanzado por sorpresa en una época en la que las estrategias de mercadeo se centraban en todo lo contrario, ya marcó un cambio en su forma de afrontar la música hacia un estilo menos inmediato o comercial y sin embargo obtuvo el récord Guinness por ser el disco que se vendió más rápido en iTunes (838.773 copias en tres días).



El cambio se hizo completamente evidente con el sexto, Lemonade (2016), definido por la crítica musical como el álbum más personal de la cantante y el más vendido en todo el mundo durante ese año. Después llegaría "Everything is Love" (2018), álbum colaborativo junto a su marido, Jay-Z, a quien conoció con apenas 18 años y con quien contrajo matrimonio en 2008, transformándose juntos en una fábrica de hacer dinero.

Facebook Twitter Linkedin

Beyoncé fue protagonista de la noche de los Grammy 2021, y rompió récords en materia de premios. Foto: Kevin Winter. Getty Images. AFP

Cada paso suyo se hacía viral, como cuando Beyoncé anunció su primer embarazo, el de su hija Blue Ivy, durante la gala de los MTV Music Awards de 2011, momento que batió récords del año respecto a twits emitidos por segundo en la red social. Después, en 2017, llegarían los gemelos Sir y Rumi, con quienes recientemente ha protagonizado una campaña de publicidad para la firma Adidas.



(También puede leer: Sorpresivo regreso de Abba a los estudios de grabación, luego de 40 años).



De hecho, más allá de su conocida faceta como bailarina, cantante y compositora, Beyoncé ha mostrado su carácter polifacético poniéndose al frente de sus propios negocios. House of Dereon, en honor a su abuela Agnes Dereon, fue la línea de ropa que creó en 2012 en colaboración con su madre, además de su propia línea de perfumes. Creó la fundación Survivors para ayudar a las víctimas del huracán Katrina y ahora sigue trabajando en acciones filantrópicas a través de BeyGOOD para fomentar el voluntariado en distintos frentes.



(Otro tema para consultar: Yuri lleva un año sufriendo por las secuelas del covid-19).

Enfoca su cuarta década, según contaba ella misma hace unas semanas a la edición estadounidense de Harper's Bazaar, haciendo aquello por lo que sus fans llevan suspirando desde el lanzamiento de su último álbum en solitario en 2016: trabajar en lanzar un nuevo disco, un proyecto que llega tras su último trabajo musical, The Gift (2020), inspirado en El Rey León. "Llevo un año y medio en el estudio", explicaba durante su entrevista de cara a sus próximos proyectos musicales y tras una vida consagrada a hacer música.



A los 40 años sigue por tanto alcanzando nuevas metas, como la de convertirse en la primera mujer afroamericana en portar el icónico diamante Tiffany de la firma Tiffany and Co., que lucieron previamente artistas como Audrey Hepburn o Lady Gaga y que ahora Beyoncé luce junto a Jay-Z para la nueva campaña de la firma.



EFE