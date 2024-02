Adele canceló sus próximos conciertos en Las Vegas por problemas de salud

La cantante británica Adele ha cancelado sus conciertos previstos en Las Vegas durante el mes de marzo, bajo el formato 'Weekends with Adele', debido a los problemas de salud que viene arrastrando desde hace un tiempo y que afectan a su voz.



"Lamentablemente, tengo que tomar un descanso y detener mis conciertos en Las Vegas", escribió la intérprete de "Set Fire to the Rain" en su perfil de Instagram.



La cantante explicó: “estuve enferma al final del último tramo (de conciertos en Las Vegas) y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperarme completamente antes de que se reanudaran los espectáculos”.



Sin ofrecer más detalles sobre sus dolencias, la popular cantante señaló que, “por órdenes del médico", no le queda más remedio que tomarse un descanso.



"Los cinco fines de semana restantes de este tramo (de conciertos) se posponen para más adelante. Ya estamos ultimando los detalles y les enviaremos la información lo antes posible”, agregó en su mensaje.

Adele ofrecía en Las Vegas su último tramo de conciertos que debía prolongarse hasta mediados de junio. En total tenía previsto actuar 50 fines de semana con un total de cien conciertos, según los promotores del espectáculo.



La intérprete de 'Skyfall tiene previsto también volver a Europa en el mes de agosto, a la ciudad alemana de Múnich, donde ofrecerá un total de ocho conciertos.



