No son argentinos pero suenan como los más auténticos intérpretes de tango del sur del continente: los paisas de La Candelaria sorprenden por una ejecución brillante del género que enalteció Gardel, una figura que trágicamente conecta a Medellín con Buenos Aires.



(Además: Mompox vivirá su noveno festival: Jazz por todos lados)

La orquesta de tango La Candelaria no solamente se dedica a la ejecución de estas melodías, sino a su minucioso estudio y composición. El proyecto está integrado por 11 músicos: piano, contrabajo, cello, 4 violines, 3 bandoneones y una cantora, y fue fundado en el 2021.



La agrupación acaba de presentar un nuevo EP, 'La Candelaria: Lado A', integrado por cuatro temas: 'El Viejo Guayaquil' que está inspirada en una plaza de mercado; 'Pesadumbre', un monólogo de desasosiego; 'Dejáte de cuentos', una milonga y canto al feminismo, y 'Señor X', que refleja la intimidad y la soledad.

"Uno de los principales retos del EP fue darles autenticidad a las creaciones, escoger los elementos diferenciadores que le dieran identidad al proyecto, elegir los puntos de partida. Cada canción se abordó de manera diferente, como si se estuviera escribiendo para 4 orquestas y no para una sola por lo que el proceso creativo y de montaje se hizo muy lento, ya que no podíamos copiarnos a nosotros mismos, no hubo una fórmula interpretativa estándar, hubo cuatro fórmulas, una para cada canción", explica la agrupacin a través de un comunicado.



El 19 de octubre La Candelaria se presentará en Medellín en el Teatro Acción Impro como parte del lanzamiento del EP, que está disponible en Spotify.

Más noticias