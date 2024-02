La canción que da más felicidad a las personas: hay una playlist según los psicólogos

Hace algún tiempo, el doctor Michael Bonshor, licenciado en psicología musical, estableció un listado de canciones que genera más felicidad en las personas. Y sus resultados se sumaron a una encuesta de One Poll entre la población británica,

que estableció el tema que producía sensación de bienestar y alegría cuando lo tocaban.

Es que el fuerte impacto emocional de la música se deriva de sus profundos efectos físicos y psicológicos. Según un artículo de la BBC "escuchar música relajante tiene a menudo un impacto positivo en el sistema nervioso autónomo (que regula muchas funciones corporales clave); al ralentizar la respiración, regular el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea y la tensión muscular".



Y agrega: "Escuchar música también nos afecta a un nivel fisiológico más profundo, ya que tiene un fuerte impacto en el sistema endocrino, que se encargan de la producción de hormonas. La música puede estimular la liberación de neurotransmisores que afectan las experiencias de placer al aumentar la producción de dopamina (la hormona de la recompensa), reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y aumentar la inmunoglobulina A salival, un anticuerpo que fortalece el sistema inmunológico".

El estudio

Los resultados del estudio y de la encuesta coincidieron en que la canción Good Vibrations, de The Beach Boys, un sencillo de 1996 es la pieza musical​ que más felicidad genera al escucharla.



Otros temas que aparecen son "I Got You" de James Brown, "House of Fun" de Madness, "Get the Party Started" de P!nk, "Uptown Girl" de Billy Joel, "Sun is Shining" de Bob Marley, "I Get Around" de The Beach Boys, "YMCA" de Village People, "Waterloo" de ABBA y "September" de Earth, Wind & Fire.

