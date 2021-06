La canción poco conocida de Shakira

La carrera de Shakira se remonta a los años 90, sus primeros discos fueron Magia (1991) y Peligro (1993). A estas alturas -cuando su más reciente éxito Girl Like Me- sigue cosechándole reconocimientos y números uno-, los fans más fieles buscan en los registros de sus comienzos joyas perdidas, rastros de ese talento que después florecería hasta convertirla en una superestrella mundial.

Antes de Pies descalzos (1995), el disco con el que la entonces talentosa jovencita fue por fin tomada en serio por la industria de la música, Shakira protagonizó la telenovela El oásis. La producción es recordada en Colombia, pero no se vio más de una vez y el rumor es que Shakira misma no quiere que vuelva a emitirse.



Pero los cortos fragmentos que han llegado a las redes sociales y que aún pueden dar una idea de esa producción que la barranquillera protagonizó a los 17 años, con Pedro Rendón como coprotagonista. En ellos se puede apreciar una canción, grabada en su voz, que no aparece en ninguno de sus álbumes discográficos y que, por lo mismo, ha pasado desapercibida en su ya larga carrera.

El tútulo del tema es Lo mío y era la canción de apertura de El oasis, serie que recreaba un romance al estilo Romeo y Julieta -dos hijos de familias enemigas se enamoran-, pero en el contexto de una población colombiana.



Su primera estrofa dice así: "Lo mío es un homenaje a la reconciliación, al amor entre la gente que es la bendición de Dios. Lo mío es andar sembrando la semilla del perdón y recoger de cosecha la vida en una ilusión".

El tema no fue una composición de la cantante -cuya gran fortaleza ha sido la de componer sus interpretaciones-. Su autor es el músico Fabio Alonso Salgado.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET