La canción perdida del Cholo Valderrama

En un baile sabanero habla de un burro en la bandola, una iguana tocando el cuatro, “de maraquero un caballo y de cantador una rana”. Es ese el cuadro inicial de la canción que el Cholo Valderrama, ícono del joropo colombo-venezolano, rescató del olvido durante esta cuarentena. El ganador del Grammy latino a mejor álbum de folclor en el 2008, compuso esta canción hace muchos años, la había grabado, pero tanto el álbum como la letra se habían escondido, incluso desaparecido hasta dela memoria del mismo artista.

Hoy, la pieza funciona como canción nueva. Y la gente que ve el video cree que es para niños. “La idea nunca fue esa –dice el Cholo Valderrama, ‘guardado’ en su finca en Casanare, donde pasó la cuarentena–. Es común que el llanero les cante a los animales”.

Al recuperarla le arregló el sonido, y un amigo le dio la idea del video. Se ilustró cada animal mencionado, con un fin didáctico, desde el chigüire hasta el buey manso, pasando por el gato y la onza, el chiriguare, el cachicamo, el alcaraván, el melero y el oso palmero.

La canción describe cómo interactúan todos los animales dentro de esta parranda: unos beben, otros bailan, otros apuestan, otros viven su romance. Alguno está molesto creyendo que murmuran sobre él y otros tantos harán un duelo de voces. Su video, animado, sigue tal cual la descripción y hay quien dice que es una canción para niños, cosa que el cantante, nacido en Sogamoso hace 69 años, niega.

Pero ¿cómo se le perdió un álbum?



“Era un álbum perdido, se llamaba Mastranto, que es una mata aromática de los Llanos. Lo había hecho para una persona que lo quería para su empresa. Sacó cien copias, y yo no lo tenía. En tiempos de la pandemia, por ahí a uno le coge la pensadera. Y dije: ‘Alguien tiene que tener ese álbum’. Entonces puse un tuit, y una señora dijo que lo tenía. Ella me envió el audio y la carátula por correo. Lo mastericé en Villavicencio, le pulí el sonido. No me acordaba de las canciones, pero esta me pareció bonita, recordé muchas cosas. Así que la subimos a plataformas y me puse a hacer el video.

¿Por qué animado?



Los animales están en el paisaje diario del Llano, pero no muchos en otras partes los conocen. Creo que de todos los que nombro, el único que está en peligro de extinción es el manatí. Pero a los demás uno los ve todos los días, son como panas de uno. Están ahí.



¿De verdad se había olvidado de la canción?



No me acordaba de ninguna del álbum, pero cuando lo enviaron recordé que comenté con amigos la idea de cantarles a los bailes del Llano y la grabación con el maestro Mario Tineo, nuestro mejor arpista. Se grabó con cariño, de una forma muy criolla. Por eso, para mí tiene mucho valor. La canción es muy inocente.

¿Será por eso que parece para niños?

Si estuviera pensada para niños, no pondría a los personajes tomando cerveza. Pero cuando la subí a YouTube decían: “El Cholo hizo una canción para niños”. Pero hay un par de personajes animados que están borrachos, dos tomando cerveza y parejas en hamaca. La compuse para mostrar la fiesta a través de los animales. Uno va a bailar, cantar, pelear, beber. Todo esto refleja un baile de humanos.

¿Esta fue su manera de mantenerse vigente ante el público en esta cuarentena?



Lo de la música está quieto. Uno no sabe en qué va a parar. Estoy completamente convencido de que el mundo será otro después del covid. Habrá menos contacto físico. Toca esperar lo que Dios quiera, vamos a ver si afloja... El año pasado saqué Cholo cantautor, vamos a ver si de pronto el próximo año hacemos otra cosa, porque este año debería borrarse de la humanidad. Pasar del 2019 al 2021. Ni cumplir años, porque siendo una fecha especial, no se podía hacer nada. Era un día como cualquier otro.

Cuando todo empezó me vine para la finca. Realmente, vivo acá. De pronto, un día cualquiera, empezó a llamar la gente a cancelar todo. Porque todo el mundo se encerró. Fue un golpe bajo, muy duro que da la vida, porque los músicos nos quedamos con entradas cero en un minuto. Cero es cero. Menos mal, he estado en el campo, aquí uno tiene qué comer y hace algo: cuida a los animales. Pero al pensar en el futuro… ¿Quién sabe?

¿Extraña la música?

El público es lo que se extraña. Porque está claro que la música, mientras exista, no la dejo. Así esté solo con el cuatro o a capela desde aquí.