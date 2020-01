La canción con la que Alejandro González pidió la mano de su prometida

Una de las primeras publicaciones de 2020 en el Instagram del cantante Alejandro González anuncia que es su “último año soltero” y se ve la imagen del que siendo colegial fundó el desaparecido grupo Bonka, abrazando a su prometida.

Pronto se casan y además, las imágenes de la pedida de mano real a su novia, Manuela, se incluyeron en el video que lanzó en septiembre, Hasta viejitos, con una letra que refrescó las bodas desde entonces.



Con el tema se comprometieron varias parejas, invitadas a subir al escenario, en la reciente tanda de conciertos de Carlos Vives, en diciembre, en Bogotá, mientras el samario y González, de 32 años, la interpretaban.

El video se acerca a los 12 millones de visualizaciones. Aunque González ya estrenó otras canciones: Carta a Cupido, con Bacilos, y Cógela suave, con Yera, aún le queda vida a la que marcó su compromiso.



La historia del videoclip comenzó en el Festival Vallenato del año pasado, cuando Vives, en su cruzada por revalorar el tropipop, invitó a González y a otros exponentes del género a acompañarlo en concierto. Allí, González le mostró a Vives la canción que había compuesto en el 2018 para su novia. “Le eché el cuento –recuerda González– y le dije: Me encantaría llevarle una serenata tuya”. Eso terminó en la grabación juntos.



¿Pasó un año entre la composición y el compromiso?



Sí, tanto que Manuela me dijo: ‘Me escribiste la canción, pasó un año y no me has propuesto matrimonio’. Entonces, no estaba a la expectativa cuando la invité a salir en el video. No imaginó lo que ocurriría en la grabación.

¿Cómo fue?



Dijimos que haríamos un momento de pirotecnia y fingimos que algo había salido mal. Alguien dijo: “Corten”, pero seguimos grabando, y eso fue lo que quedó en el video. Es cuando llega Vives y le da la serenata. Ese fragmento fue mágico.



Me preguntan si fue actuado. Cuántas veces lo grabamos. Lo que ven ahí es a cinco cámaras, con las palabras que salieron y la reacción de ella. Después, la gente me empezó a mandar videos de la canción sonando en matrimonios, la usan como primer baile. Será porque tengo amigos contemporáneos que se están casando y se identifican.

Esa identificación ha marcado su carrera...



Con Bonka teníamos una canción llamada Hoy. Fue el himno de todos los proms. Todavía me llaman para que la toque en fiestas de graduación. Siento que ahora, los mismos que crecieron con ella se están casando con Hasta viejitos.

​

¿Así salen todas sus canciones?



¿Sabe que sí? Desde Bonka. La mona era una niña del colegio que me gustaba. Me gustaban mis compañeras de clase, pero ellas nos veían como hermanitos y se fijaban en los chicos mayores. Y las chiquitas sí nos miraban, pero no nos fijábamos en ellas. Baso mis composiciones en vivencias, porque siento que tiene magia interpretarlas, pues son historias propias y la gente que pasa por momentos parecidos las siente más reales.



Después de Hasta viejitos lanzó Carta a Cupido, con Bacilos...



Le dije a Jorge Villamizar que me encantaría reunirme a componer con él. Estaba de gira por Argentina y me dijo: ‘Déjame ver si puedo hacer una parada técnica en Colombia’. Y me sacó tres días. Escribimos la canción, se la mostramos al grupo y la grabamos. Para mí, fueron logros importantes, canté con artistas a los que siempre he admirado.

Ahora es importante hacer buenos dúos...



Exacto. Cada viernes hay lanzamientos. El uno invita al otro y al otro. Hay canciones que tienen hasta 5 y 6 invitados. La gente está consumiendo la música muy rápido, hoy sacas una canción y al mes es viejísima.



¿Eso asusta?

Mucho. Antes un estreno en la emisora duraba un mes. Ahora, a los tres días ya no es estreno. Hay que sumar la cantidad de personas que pueden grabar en sus casas, con su laptop y con un clip subir la música a plataformas digitales. La competencia se volvió gigantesca y tienes que generar tu nicho y alimentarlo, porque hay demasido material afuera y eso exige hacer buenas canciones.

