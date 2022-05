Madrid, junio de 1834. Miseria, pobreza, hambre, peligro, enfermedad, muerte, crueldad, ambición, valentía y esperanza envuelven a los personajes de la novela La Bestia en una atmósfera atrapante y delirante. Habitan una ciudad azotada por el cólera, que cubre todo de muerte y dolor, pero hay algo mucho más profundo y oscuro que la enfermedad, una verdadera bestia con cualidades humanas que rapta niñas de las familias más pobres y devuelve sus cuerpos desmembrados.



La novela es un thriller histórico que nos lleva al siglo XIX, a una ciudad violenta en la que los personajes viven situaciones extremas de crueldad y maldad que los conducen por caminos tan oscuros como la misma humanidad y la sociedad que habitan.

Entre la desigualdad y la inestabilidad política tras el inicio de la primera guerra carlista, y la matanza de frailes porque se creía que envenenaban el agua contratando a niños e indigentes y así causaban la epidemia de cólera (hechos reales tomados de la historia), ocurren crímenes macabros ejecutados por una secta secreta. Así es 'La Bestia', la más reciente obra de Carmen Mola.



“Carmen Mola (Madrid, 1973) es profesora de universidad. Vive en Madrid con su marido y sus tres hijos. 'La novia gitana' (2018) es su primera novela”. Así se presentó la autora en ese año, cuando no pensaba que la novela, convertida después en trilogía 'La red púrpura' (2019) y 'La nena' (2020), vendería unas 500.000 copias y que sería traducida a ocho idiomas, y mucho menos que en el 2021 ganaría el premio Planeta, que tiene una bolsa de un millón de euros, el mejor dotado del mundo, por encima, incluso, del Nobel de Literatura.



Carmen Mola y sus tres hijos eran mentira. El mundo de la literatura y los seguidores de sus obras descubrieron el 15 de octubre de 2021 que detrás del seudónimo estaban Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, tres escritores con una audaz maestría para las letras y la creación de guiones audiovisuales que le dieron vida a la escritora.



El hecho de ser tres hombres detrás de un seudónimo femenino causó revuelo en España, pero su talento, y sobre todo las tramas de Mola, sobrevivieron a las críticas y su alter ego mujer continúa en lo más alto de los más vendidos.



A su paso por Bogotá, hace pocos días, los autores conversaron con EL TIEMPO de su novela, que ya los tiene en gira mundial. Se describen como un grupo de amigos que crearon a Carmen Mola por diversión. Al hablar, lo hacen de forma pausada y tranquila; esperan con atención que alguno termine para complementar o comentar algo que ha dicho el otro. Llevan años trabajando juntos y se nota que entre ellos las discusiones han ocurrido muy pocas veces.



Jorge Díaz escribió 'Cartas a Palacio' (2014) y 'La justicia de los errantes' (2012), entre otras novelas, e integró el grupo de guionistas de la serie española 'Hospital Central'. Agustín Martínez hizo parte del equipo de creación de las series 'Feria', 'La luz más oscura' y 'La caza' (Monteperdido y Tramuntana) y es autor de las novelas 'Monteperdido' (2015) y 'La mala hierba' (2017).



Antonio Mercero ha llevado en paralelo la escritura de guiones de cine y televisión ('Felices 140', 'Hospital Central', 'Hache') con la publicación de varias novelas, entre ellas 'Pleamar' (2021) y 'El final del hombre' (2017).



Estos tres hombres unieron sus talentos y presentan a través de 'La Bestia' un mundo absorbente y violento que lleva a cada personaje a sus límites con el fin de sobrevivir o de saciar sus deseos más oscuros.

'La bestia', el 'best seller' mundial. Foto: Archivo particular

Jorge, Agustín y Antonio, ¿cómo se conocieron?



Jorge: Somos guionistas de televisión y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos muchas veces. Antonio y yo comenzamos a trabajar juntos en el año 99 (ya sabemos de qué pie cojea cada uno), por ejemplo. Agustín sabe cómo decirme cuando no le gusta algo... El día que decidimos hacer Carmen Mola estábamos haciendo la adaptación de una novela de Agustín que se llama Monteperdido, para una serie de televisión.



¿Cómo fue el día en el que nace Carmen Mola?



Agustín: Estábamos trabajando en la adaptación de Monteperdido y en el trabajo de guion nos sentamos durante unas semanas y diseñamos el arco de la temporada para luego repartirnos el trabajo y que cada uno escriba un guion. Un día nos planteamos la posibilidad de qué pasaría si eso que estábamos haciendo en guion lo llevábamos a novela... de ahí salió lo que luego fue nuestra primera novela, que se llamó La novia gitana. Vimos que eso funcionaba, que era divertido y por ahí seguimos. Ninguno de los tres pensaba que íbamos a ser capaces de terminar la primera novela, que parecía complicado, y mucho menos que íbamos a hacer cuatro novelas ni que nos íbamos a terminar ganando el Premio Planeta.



¿Qué visión tenían del proyecto en ese momento?



Antonio: Era una visión a corto plazo porque era escribir una novela, ese era todo nuestro horizonte: ‘Vamos a escribir una novela policiaca que funcione, que llegue a los lectores, y vamos a ver si encontramos una editorial que la quiera publicar y que la gente lo lea y que les guste’; ese era el objetivo, y funcionó, cayó de pie y gustó la novela, hicimos la segunda y ya después hicimos una tercera que fue la trilogía de Elena Blanco.

Antonio Mercero, escritor español. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

¿Y cuándo surge la idea de La Bestia?



Antonio: Tras la trilogía, teníamos la intención de hacer la cuarta novela, pero nos pilla la pandemia, el confinamiento, y vivíamos en esos días tan angustiosos en que no sabíamos si se iba a acabar el mundo o si íbamos a volver a salir a la calle o si nos íbamos a relacionar de una manera muy distinta a la que conocíamos, entonces se nos ocurrió hablar del pasado e irnos a la novela thriller, y entre esa situación de la pandemia y esa inquietud que nos entró por el presente, surgió.



¿Por qué se situaron en Madrid del siglo XIX?



Jorge: A los tres nos gustaba mucho el siglo XIX porque es un siglo que no está demasiado explotado literariamente, por lo menos en España, y es un siglo muy violento, convulso y lleno de revoluciones, de guerras, y nos parecía que ahí había algo donde podíamos explorar y nos encontramos con algo que nos llamó mucho la atención: junio de 1834, cuando el pueblo de Madrid, en un ataque de ira desatada, asalta cuatro iglesias, quema unas obras de arte y asesinan a 80 frailes, en una tarde y, bueno, Carmen Mola es una escritora (o tres escritores) a los que les gustan los eventos violentos, y 80 frailes muertos nos parecían un bombón, una maravilla.



(Además: Buscalibre: de intercambio informal de libros a megalibrería)



Hay varias similitudes entre 1834 y el 2022. Lo que vemos en la historia es cómo volvemos a ciertos puntos que ya hemos vivido como sociedad...



Agustín: Nosotros nos encontramos con la pandemia y con el Madrid de 1834 de casualidad. Llegamos a la historia por la matanza de frailes, porque es un hecho que nos impacta. Empezamos a mirar qué estaba pasando en Madrid y nos encontramos con la epidemia de cólera y con otros elementos que también tienen muchas similitudes con el presente, con la cerca que rodea a la ciudad, con la primera guerra carlista, y de repente empezamos a ver que nuestra historia se está convirtiendo en una especie de espejo de nuestra realidad, es algo que mola mucho (usando nuestro propio nombre) y es que cuando estás escribiendo del pasado, de alguna forma también estás escribiendo del presente. Me parece muy interesante que, efectivamente, el aprendizaje que tenemos acá es que nos repetimos una y otra vez.

Agustín Martínez, escritor español. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

La Bestia no es solo esa unidad maligna que mata niñas, sino que la novela refleja muchas bestias, hay una mirada social mucho más profunda...



Antonio: Sí, a nosotros nos gusta el título de La Bestia porque, por supuesto, alude literalmente a la trama: hay un asesino que está matando niñas en los arrabales de Madrid y hay que encontrarlo, pero hay varias bestias metafóricas dentro de la novela, tiene mucha mirada social. Para mí, la más clara es la desigualdad porque señala la principal injusticia de la vida y es que la gente que nace pobre nunca tiene otras oportunidades.



Eso sucedía en 1834 y sucede hoy en el 2022, no ha cambiado. Luego está esta otra bestia que es una ignorancia: estamos hablando de las fake news de hoy. Está la intransigencia; estamos en una guerra carlista porque no se ponen de acuerdo dos mandos sobre la sucesión al trono. Esa intransigencia la vemos en el Parlamento, en el Congreso de cualquier país.



Y está la cerca de Madrid, que impide el acceso a los pobres a la ciudad; en nuestro país es el Mediterráneo, que hace de muro entre los africanos, los inmigrantes que quieren llegar al continente a vivir mejor y no se lo permitimos. Ese mar Mediterráneo hoy es la cerca de La Bestia, es la indiferencia hacia los que tienen menos posibilidades... hay varias bestias en la novela, y para mí, eso la hace una novela más compleja y mucho más rica.



Entre esos elementos que integran la novela, ¿destacan alguna escena particular?



Agustín: Hay varias escenas que son muy potentes y que cuesta escribirlas un montón: una de ellas fue la muerte de Diego, otra sería el mundo de las niñas en las mazmorras cuando están ahí atrapadas y hablan entre ellas, me parece que tiene un tono gótico.



Jorge: La matanza de frailes, el momento en que entran en la capilla de San Francisco, creo que nos quedó especialmente bien hecha (risas).



Antonio: recuerdo que con el personaje de Donoso discutimos porque nos había quedado un poco plano en una primera versión y luego hicimos una revisión y creció muchísimo el personaje, hasta el punto de que se convirtió en el favorito de los tres.



¿Cómo se lleva este proyecto a seis manos?



Antonio: Lo que hacemos es reunirnos y desde el principio desarrollar la historia con todos sus detonantes, llega un momento en que ya estamos preparados con una escaleta o un mapa que tiene detallado todo lo que va a suceder en la novela, después lo repartimos en tres trozos, cada uno se va con su lote de capítulos y escribimos la novela, esa es la segunda fase. La tercera fase son las reescrituras, y lo bonito es que no nos reescribimos a nosotros mismos, yo reescribo el trabajo de mis compañeros y ellos, el mío, entonces cada uno pasa por todas las páginas de la novela, es un proceso que no tendría final de no existir el plazo de entrega.

Jorge Díaz, escritor español. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

¿Qué pasa si no hay un acuerdo? ¿Cómo lo solucionan?



Jorge: Siempre intentamos que haya un acuerdo común. Los tres tenemos claro que lo que estamos defendiendo no es nuestra idea, sino lo que consideramos mejor para la novela. Algunas veces no hay manera de llegar a un acuerdo, pero para eso contamos con la democracia, está prohibido abstenerse y una vez que hemos llegado a ese acuerdo, sea por votación o por discusiones entonadas, tenemos claro que el que pierde no se enfada y no vuelve sobre eso... entonces, vamos llegando a acuerdos, a veces con mucha facilidad y a veces después de agrias polémicas y debates, pero solo hemos llegado a dos o tres, y nadie nos cree eso.



¿Cuál fue el principal reto al escribir La Bestia?



Jorge: Hay retos técnicos, como de contenido. Escribir una novela es un proceso complicado, y si tiene un componente histórico implica, además, que estás reflejando un mundo que es ajeno a ti y tienes que documentarte mucho, tuvimos que leer mucho, tuvimos que buscar cómo era la vida en esa época. Y las otras dificultades que tiene cualquier novela. Tenemos una cosa que casi nos tenemos que tatuar en la frente: no aburrirás, sorprenderás al lector; si tenemos 90 capítulos, queremos dar 90 giros, queremos dar 90 sorpresas y eso es complicado, pero el ser tres nos ayuda porque a veces, cuando uno está escribiendo solo, por cansancio, acepta la primera idea que le viene.



¿Qué tiene Carmen Mola de cada uno?



Jorge: no sé, porque todo lo escribimos los tres, nos enfocamos en todo, aunque cada uno tiene preferencia por una cosa. Yo, antes de Carmen Mola, había escrito novela histórica; creo que Antonio es más estilista, escribe mejor que yo (risas), y a Agustín le gustan mucho los giros, es tramador. Pero siempre que ponen frases buenas de Carmen Mola suelen ser de Antonio (risas).



Agustín: también hay que decir que esto siempre genera una imagen distorsionada de la realidad porque dicen: Jorge hace lo histórico, Antonio hace la trama, pero todos hacemos todo.



Antonio: los tres llevamos 30 años en esto (escribiendo). Cada uno puede tener más afinadas algunas habilidades, pero lo hacemos todo juntos.

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, guionistas de televisión, son los padres de Carmen Mola. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

¿Cómo les cambió la vida después de haberse ganado el premio?



Agustín: al principio pensamos que no cambiaba tanto. Somos guionistas, fundamentalmente, entonces la gente no nos conocía, no nos ponían cara, y cuando nos dieron el premio nadie nos reconoció, dijimos: ‘No cambió tanto nuestra vida’. Pero eso fue al principio, cuando sale la novela e iniciamos la gira de promoción, se nos ha puesto la vida patas arriba. Desde que lanzamos la novela hasta hoy llevamos viajando por España y un poco por Latinoamérica, hablando de la novela y, claro, te gira la vida completamente.



Antonio: el principal cambio al ganar el premio es que llegamos a más lectores, despertamos un poco de interés, de pronto mucha gente quería trabajar con nosotros, pero no tenemos tiempo disponible para hacerlo. Ahora tenemos más visibilidad profesional, pero sabemos que tanto el éxito como el fracaso son dos impostores y no hay que exagerar la importancia del premio, pero ciertamente entre las personas más allegadas noto un poco de orgullo, que están muy felices.



¿Qué proyectos vienen para Carmen Mola?



Jorge: Vamos a publicar Las madres (con la que darán continuidad a la trilogía de La novia gitana) y después nuestra idea es seguir con Carmen Mola; ella es un juego y está construida para pasárselo bien. Una vez que tengamos un poco de tiempo para volver a esas reuniones, a esa vida aburrida de los escritores, empezaremos a pensar en qué es lo próximo. Tenemos la intención de escribir otra novela. De momento, no tenemos la trama, no quiere decir que no pueda suceder una segunda parte de La Bestia, con alguno de los personajes, que es una cosa que podríamos plantearnos, pero probablemente la decisión que tomemos sea salir una vez más de la zona de confort. Nuestra intención es seguir escribiendo y que Carmen Mola siga viva.



ANDREA TAPIA GODOY

EL TIEMPO

@Godoyandreea