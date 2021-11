‘La Bella y la Bestia’: un relato creado hace cerca de 500 años

Estrenada hace tres décadas, la película animada La Bella y la Bestia sigue siendo una de las preferidas por los fanáticos de Disney. La historia de una joven que sacrifica su libertad para salvar a su padre enfermo tiene su origen en Europa, y la referencia más antigua se remonta al año 1550, escrita por Gianfrancesco Straparola. Si bien hay múltiples versiones, las más conocidas son la de Jenne-Marie Leprince de Beaumount y Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.

Dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise, La Bella y la Bestia ganó dos premios Óscar: mejor canción y mejor música original, con la composición de Alan Menken. Vale destacar que La Bella y la Bestia fue la primera película animada en recibir una nominación en la categoría de mejor película, hazaña repetida por Up (2009) y Toy Story 3 (2010). También fue la primera cinta animada en ganar el Globo de Oro como mejor película comedia o musical.



Entre los datos curiosos, Linda Woolverton se convirtió en la primera mujer en firmar un guion de Disney, y su versión de Bella está inspirada en la interpretación de Katharine Hepburn (Jo) en Mujercitas (1933); además, fue la primera película de la compañía en ser adaptada en Broadway y en conseguir más de cien millones de dólares en taquilla. Se espera que el próximo año se estrene una serie que podrá ser vista en la plataforma de streaming de Disney Plus.



En el año 2017, Disney hizo una nueva adaptación dirigida por Bill Condon, con las actuaciones de Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson y Ewan McGregor. El filme trató de adaptarse a los discursos de las nuevas generaciones, considerando que Watson es una de las actrices jóvenes que han manifestado públicamente su compromiso con el feminismo; además, se incluyó un personaje homosexual interpretado por Josh Gad.



Si bien historias como La Bella y la Bestia han sido señaladas como machistas, permiten hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre los nuevos paradigmas del mundo de hoy, especialmente sobre el feminismo y las luchas de las mujeres por reivindicar sus derechos.



