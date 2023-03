“Cuando una canción se hace famosa, siempre se asocia con una voz en particular. No puedo pensar en ‘Tangled Up in Blue’ sin el timbre de Bob Dylan o ‘All The Time in the World’ sin la voz única de Louis Armstrong”, era la frase que se encontró en un mensaje de U2 haciendo referencia a su regreso con el disco ‘Songs of Surrender’.

No se trata de un típico ‘grandes éxitos’, sino de versiones reimaginadas de sus grandes clásicos. De hecho, la agrupación invitó a 40 artistas y creadores de todo el mundo a crear una pieza de contenido de 60 segundos, cada una de ellas sonorizada por una canción regrabada de U2.



Entre los artistas figuran Tanima Mehrotra, nacida en la India, quien documentó a su equipo local de skate en Ciudad de México, quienes "encarnan el tipo de libertad que acompaña a la curiosidad juvenil"; Ben Elias, director y director de fotografía de Nueva Zelanda, cuya película es "un recorrido a pie por Aotearoa protagonizado por mis abuelos"; Alana O'Herlihy, fotógrafa multidisciplinar, directora y artista de técnicas mixtas que decidió tomar el tema tan serio de Sunday Bloody Sunday y yuxtaponerlo con los momentos en que las mujeres llegan a su mayoría de edad y experimentan “esa pérdida de inocencia". Así como Yanya Yatsuk, fotógrafa ucraniana establecida en Estados Unidos, que quería contar una historia de amor.

Las canciones de ‘Songs of Surrender’ son, entre otras: One, Where the streets have no name, Pride (In the name of love), I still haven't found what I'm looking for, The fly, With or without you, Stay y Sunday bloody Sunday.

Un proyecto más allá de la música

También se publica hoy, junto con 'Songs Of Surrender', una entrevista especial de una hora con Zane Lowe en Apple Music, así como la primera aparición de Bono y The Edge en el NPR Tiny Desk. Ambos también visitaron los legendarios estudios Maida Vale de la BBC , donde interpretaron tres temas para Piano Room de Radio 2, acompañados por miembros de la BBC Concert Orchestra: 'Vertigo', 'One' y una versión de 'SOS' de ABBA.

Igualmente, ‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, con Dave Letterman' se estrenará en Disney+. Dirigida por el Morgan Neville, la película muestra al periodista Dave Letterman en su primera visita a Dublín para pasar un rato con Bono y The Edge en su ciudad natal. Hay U2 para mucho rato.

Asimismo, 'Songs Of Surrender' está disponible en los siguientes formatos: Edición Digital completa de 40 temas; Edición Limitada de 40 temas 2 CD’s Hardback Deluxe; y Edición Limitada de 40 temas 4 Vinilos.



