Tras 13 años en silencio la banda Tool regresa con nuevo disco

Nada más complejo que eso de esperar por años el nuevo disco de un artista, y más cuando este, el artista, goza de ese particular halo de pertenencia, de complicidad, de familiaridad, con sus seguidores.



Ejemplo claro es el de la banda norteamericana Tool, que tras 13 años de ausencia ha regresado con su ansiado quinto álbum, titulado Fear Inoculum (Inóculo de miedo). Entendiendo que lo primero es “una pequeña cantidad de la sustancia que se inocula”, podría no ser otra cosa que “meter miedo”, y no es propiamente el caso.

Una excelente estrategia ha precedido esta historia. Colocar finalmente, tan sólo un mes antes de este lanzamiento, toda su discografía en las plataformas de streaming. Una antesala que abrió aún más el apetito de sus fanáticos. Resultado: 86 minutos con seis canciones extensas (más de 10 minutos de duración cada una) y cuatro intermezzos, que de manera ambigua es lo que todo seguidor de la banda quisiera y no quisiera.



Es un poco la dicotomía que siempre ha caracterizado la música de Tool. Balancearse a manera de contradicción entre lo más denso y lo más liviano, entre lo más somero y lo más épico. Fear Inoculum es célebre. A pesar del indeseado, pero gratificante regreso en el tiempo, no es otra cosa que volver a navegar en el océano de sus álbumes Ænima de 1996 o el igualmente fabuloso Lateralus de 2001.

Nada más complejo que eso de esperar por años el nuevo disco de un artista. FACEBOOK

TWITTER

Porque una vez más Tool en medio de maravillosas atmósferas, se adentra en esa mágica polirritmia que logran la potente y precisa batería de Danny Carey, y las particulares florituras de Adam Jones, quien hace de su guitarra otro elemento de percusión, pero igual exponente de extensas formas crudas y densas. Todo ello en medio del abrazador y sustancioso bajo de Justin Chancellor. Y no sobra mencionar a Maynard James Keenan, quien mantiene intacta esa forma sin igual de cantar en tonalidades brillantes y melódicas, pero igual capaces de maullar cuando se hace necesario.



Rock intelectual, progresivo, psicodélico, que en su tiempo fue de avanzada y por eso aún resiste en 2019. Sí, Fear Inoculum es repetitivo para una ausencia tan larga, pero no deja de ser una expresión musical única, potente y emotiva, que atrapa y no deja escapatoria. Tool ha regresado.



Daniel Casas, Periodista musical

@danielcasasc