Las buenas noticias no paran de llegar para 'Encanto', la más reciente cinta animada de Disney.



Tras recibir en la madrugada del domingo el Globo de Oro a mejor película de animación, el 11 de enero se conoció que la banda sonora ha entrado en el número 1 de la lista Billboard, por delante de Adele.

Compuesta por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, las canciones han estado subiendo lentamente en las listas desde que se estrenó la película, pero no ha sido hasta que llegó a la plataforma Disney + cuando explotó su éxito.



De esta manera, se convierte en la primera banda sonora, después de dos años, en alcanzar el número 1 de Billboard tras 'Frozen 2' en 2019.



El Billboard Hot 100 clasifica los álbumes más populares en función del consumo de múltiples métricas, entre ellas copias vendidas tanto física como digitalmente, así como las escuchas en servicios de suscripción o soporte publicitario.



Ambos músicos han compuesto los ocho temas de la película -todos en español, pero también con su versión en inglés- con ritmos tradicionales y populares de la

cultura colombiana como la salsa, el vallenato y la cumbia.



Las canciones originales son: 'La familia Madrigal', 'Un regalo mágico', 'En lo profundo/peso', 'No se habla de Bruno', 'Inspiración', 'Dos oruguitas' (Sebastián Yatra), 'Solo tú, Colombia' y 'Mi Encanto' (Carlos Vives).



En cuanto al éxito individual, la canción 'No se habla de Bruno' también se coló en el quito lugar del Billboard Hot 100, subiendo del tirón 45 puestos, además de ser el sencillo más reproducido en Spotify y el que más furor causa en Tik Tok.

Sin embargo, a pesar de ser la más querida por el público no podrá ser nominada al Óscar en la categoría de Mejor canción original, ya que Disney presentó en su lugar a la preselección 'Dos oruguitas', una balada acústica en español interpretada por Sebastián Yatra.



De esta manera, según la página oficial de Billboard, la banda sonora de la familia mágica de los Madrigal pasa a ser la sexta película de animación llega al número uno de esta lista: 'El rey león' (1994), 'Pocahontas' (1995), 'Jorge, el curioso' (2006), 'Frozen' (2013), 'Frozen 2' (2019) y 'Encanto' (2022).



EFE