La banda Primus se presentará en Colombia

La banda californiana Primus realizará un concierto el próximo 22 de enero de 2019 en el Teatro Royal Center de Bogotá, en el que presentarán parte de su más reciente producción discográfica 'The Desaturating Seven'.

Se trata del noveno trabajo discográfico de la banda y el primero con material original desde “Green Naugahyde”. Este LP contó con la participación del baterista Tim Alexander, uno de los fundadores del trío, quien no compartía grabaciones con sus compañeros desde “Tales from the Punchbowl” en 1995.

La producción fue basada en el libro infantil 'The Rainbow Goblins', escrito por el autor italiano de libros infantiles, Ul de Rico. Les Claypool, el baterista y líder de la banda, solía leerle el libro a sus hijos cuando eran más pequeños y estaba fascinado por el arte del libro y el uso de los colores en este.

Las entradas están disponibles en Tu Boleta y se podrá adquirir en puntos de venta o en la página web. Los precios serán: VIP 299.000 + 35.880 y General 199.000 + 23.880.



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET