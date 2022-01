La banda de rock bogotana Oh’laville comenzó el 2022 con ganas de tocar y reactivar esa intensidad que antes entregaban en el escenario con unos riffs de guitarra poderosos y profundos. Un deseo que ya tiene un listón muy alto, ya que estarán la nueva edición del Festival Vive Latino, en Ciudad de México, uno de los encuentros musicales más importantes del continente, que se realizara del 19 al 20 de marzo y en el que compartirán con grandes de la escena musical como Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Santaolalla, Vetusta Morla, Black Pumas, Pixies y sus compatriotas Lido Pimienta y La banda del bisonte, entre otros.

Mientras se preparan para esa cita mexicana, Oh’laville tendrá un concierto el próximo 19 de febrero en el bar Santa Coloma en Tunja, para calentar motores. Además de promocionar el video de su canción Dallas, protagonizado por el guitarrista Andrés Toro (A. T.) que, con el baterista Luis Lizarralde (L. L.), se le midieron al cuestionario sonoro.

¿Qué canción sueñan con interpretar y no han podido?

A. T.: Todas las de este disco que estamos alistando, ya que son difíciles de montar en vivo porque se construyeron en computador y no en ensayos.

L. L.: Siento que a todos nos gusta muchísimo Radiohead y su canción Weird Fishes. No nos caracterizamos por tocar covers, pero creo que nuestro inconsciente siempre nos lleva a esa canción de alguna manera.



¿Cantan en la ducha?

A. T. No. Ni pongo música. Es más un momento de pensar sobre lo que vaya llegando.

L. L.: Yo sí canto en la ducha lo que se me viene a la cabeza, hace poco canté Tarde lo conocí, de Patricia Terán, pero de ninguna manera esto afecta los gustos ni los hábitos de la banda, por supuesto.



¿A qué cantante o grupo imitaban cuando eran niños?

A. T.: A Limp Bizkit.

L. L.: Esto tampoco compromete a mis compañeros, pero cuando era niño, con mis amigos, nos poníamos chaquetas sin camiseta y jugábamos a ser los Backstreet Boys.



¿Qué instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?

A. T.: El acordeón.

L. L.: Antes tenía una fascinación por el saxofón. Pero ahora me he acercado más a la electrónica y los samplers.



¿Con quién les habría gustado compartir escenario?

A. T.: Con Robi Draco Rosa. Todavía es una posibilidad.

L. L.: Además de un Molotov, Café Tacvba o con los 1280 Almas.



¿Y los mejores conciertos en los que han estado?

A. T.: En uno de Prince cuando tocó en el Festival Internacional de Montreux.

L. L.: Los míos son el de Jack White en el Estéreo Pícnic y recientemente Quantic con

Nidia Góngora en el Festival Centro.



¿Recuerdan el primer nombre que pensaron para la banda?

A. T.: Creo que siempre fue Oh’laville. Tuvimos otras bandas antes, pero siempre fueron proyectos distintos. Bambú, Ultravioleta, Al fondo a la Derecha, Narguilia, The Golden Leaf.

L. L.: Es cierto, antes de llamarnos así, solamente éramos nosotros tocando y pensando en nombres, hasta que quedó Oh’laville.



¿Un placer culposo musical?

A. T.: Genio atrapado, de Christina Aguilera.

L. L.: No tengo placeres culposos, adoro el vallenato, me gustan mucho la salsa y la cumbia estilo Los Hispanos o lo que llaman el chucuchucu.



Thom Yorke, vocalista y compositor principal de Radiohead, una de las bandas que adora Oh'laville.. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

¿Qué canción los devuelve a la adolescencia?

A. T.: Tabaco y Chanel.

L. L.: Teenage Dirtbag, de Wheatus.



¿Cuál es la canción del grupo que más les gusta tocar?

A. T.: Varía. En este momento, una por lanzar pero que ya venimos tocando, La fuente.

L. L.: A mí me encanta tocar Magia negra.

¿Un ritual antes de un concierto?

A. T.: Un splash de whisky con un atomizador humano.

L. L.: Sí, Mateo (el cantante) no se lo tomaba, sino que nos lo rociaba y era muy divertido, pero fue un par de veces y ya.



¿Cuál fue el primer disco que compraron?

A. T.: Significant Other, de Limp Bizkit.

L. L.: Millennium, de Backstreet Boys.



¿Y la primera canción que compraron en una plataforma digital?

A. T.: El álbum Kisses on the Bottom, de Paul McCartney.

L. L.: No compraba ni una sola canción, pero la primera vez que pagué por una campaña de crowdfunding fue para Supernatural Love, de Sidestepper.



¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

A. T.: Las mías son Voter, de Songhoy Blues; El puto amo de la casa, de Bejo, y Big Time Sensuality, de Björk.

L. L.: Para mí, El baile y el salón, de Café Tacvba; No dices más, de Moenia, y Eye in the Sky, de Alan Parsons Project.



