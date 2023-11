La banda Interpol estará en concierto en Medellín 

Parecen unos tipos distantes, densos y encaminados solo a que su música los transporte por caminos de melancolía, rock o amor, pero en realidad Interpol es una banda que destila una alegría extraña, sus acordes plantean un viaje profundo y pegajoso, un viaje que ahora se podrá sentir en Medellín.

La banda liderada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino, Interpol se presentará en la capital antioqueña el próximo 26 de mayo de 2024 en el Orquideorama, en medio de la gira de aniversario de dos de sus discos más imponentes:: Turn On The Bright Light (2002) y Antics (2004), del que se desprendieron himnos como ‘Evil’, “Slow Hands”, ‘C’mere, ‘Obstacle 1’, “Say Hello to the Angels’, cuando el rock indie tenía espacio en la radio y las listas de éxitos.

“Tenemos muy buena química entre nosotros y nuestro único objetivo en estos momentos es hacer música y disfrutarlo”, le contó a EL TIEMPO el guitarrista Daniel Kessler en abril de 201, cuando estuvieron en la edición del Estéreo Picnic y compartieron los acordes y mensajes del disco Marauder.

Ahora la banda prepara este tour de recuerdo, algo que contrasta con el lanzamiento el año pasado de ‘The Other Side Of Make-Believe', que se produjo siguiendo la dinámica de muchos artistas que lidiaron con la pandemia y el encierro.



Cuando se abrieron las puertas para una nueva vida de conciertos ellos decidieron reencontrarse con sus fanáticos. Este año acompañaron a la Smashing Pumpkins en una gira.



Además, presentaron el proyecto musical ‘nterpolations', que no es otra cosa que el producto de la visión de otros artistas alrededor del trabajo de Interpol, saltado las barreras del rock y planteado espacios sonoros en otros géneros con los sonidos electrónicos o latinos.

Las entradas para su concierto en Medellín estarán disponibles a partir del 16 de noviembre con todos los medios de pago a través de www.eticket.co