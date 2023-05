Sum 41, banda canadiense, anunció por medio de su cuenta de Instagram, el pasado 8 de mayo, su separación oficial después de 27 años de carrera musical juntos.



La noticia se dio luego de haber presentado el lanzamiento de su último álbum denominado 'Heaven x Hell' y su gira mundial 'Tour Let the Bad Times Roll', con la cual darán por terminada la banda.

(Lo invitamos a seguir leyendo: Swedish House Mafia se presentará en Bogotá).

El anunció estremeció a todos sus seguidores, después de que el recorrido de la banda había sido excepcional desde su fundación, en 1996.



Sum 41 comenzó a ser conocido como una de "las bandas más influyentes del punk rock y del pop punk de la década de los 2000", según Punkeando, medio mexicano especializado en informar sobre géneros como el punk rock, pop punk, ska punk, entre otros.

(También: Marc Martel, heredero de Freddie Mercury de Queen, cantará en Colombia).

“Siempre estaremos agradecidos con nuestros fans, tanto antiguos como nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que escucharan esto de nosotros", son algunas de las palabras del sentido mensaje de despedida.

La banda será recordada a partir de sus canciones más conocidas como 'In Too Deep' y 'Fat Lip', lanzadas en el albúm 'All Killer No Filler', en 2001; 'Still Waiting', de 2002, entre otras.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Y si Les Luthiers no hubiera existido? La historia del 'peor mejor' concierto

'Hay responsabilidad cuando las mujeres están mirando tu carrera', Kany García

‘Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida’: Shakira

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS