Es un soñador”, decían hace nueve años y entre cervezas, en una taberna de Cesena, norte de Italia, los amigos de Fabio Zaffagnini, un geólogo marino italiano, cuando expresaba su deseo de llevar por primera vez a Dave Grohl, Taylor Hawkins y los demás miembros de los Foo Fighters a su pequeño pueblo.



Aquel anhelo llenó de empeño a este científico aficionado al rock para reclutar durante un año a 1.000 músicos voluntarios que quisieran realizar un tributo sin precedentes que llamara la atención de la banda estadounidense.

El resultado de este experimento juntó a un millar de roqueros de toda la nación italiana que interpretaron al unísono el éxito Learn To Fly, en un concierto que acaparó la mirada internacional y que, en cuestión de días, sumó más de 60 millones de visitas en YouTube, lo que llamó la atención de Foo Fighters.



El sueño de Zaffagnini se cumplió: la banda estadounidense actuó en Cesena en noviembre de 2015, pero el medio para alcanzarlo dio origen a algo mucho más grande. La banda de rock con más integrantes en todo el mundo: Rockin’1000.



El próximo 20 de mayo, Bogotá será escenario de este espectáculo en el estadio El Campín, como una de las sedes de su gira ‘Human World Tour 2023’, junto con México y Madrid.



“Imagina una banda que ocupa un espacio tan grande como una cancha de fútbol, con cientos de bateristas, guitarristas y cantantes que crean un sonido que nunca antes se había escuchado. Una experiencia intensa y poderosa”, describió Fabio desde Milán para EL TIEMPO.



Actualmente, este fenómeno popular cuenta con una comunidad de 55.000 artistas de todos los países, y desde 2016 se ha presentado en ciudades como París, Fráncfort y São Paulo. Las funciones, que reproducen los mejores clásicos del rock, renuevan sus elencos una y otra vez, dando la oportunidad de participar a cualquier aficionado o aficionada al género con un mínimo talento musical.



Esta es, de hecho, una de las características más especiales y originales del proyecto para Fabio: “Involucramos a músicos de todo tipo: niños, jubilados, empleados, emprendedores, profesores, estudiantes. Personas que generalmente nunca se conocerían o harían cosas juntas y que en el escenario están al mismo nivel, no hay protagonistas”, comentó.



Lo anterior es llevado a cabo dando un lugar preponderante a la inscripción de artistas locales. “Cada lugar al que vamos dejamos la mayoría de los lugares disponibles a los músicos locales. En Colombia, el 90 por ciento de las plazas de la banda son para colombianos y colombianas”, afirma el italiano de 47 años.

El italiano Fabio Zaffagnini es también geólogo marino. Foto: Marco Onofri, cortesía Ocesa Colombia

“Sabemos que en Latinoamérica y Colombia hay una gran pasión por el metal y la música rock, algo que tenemos en común. No veo la hora de conocer y entender el sentir de los músicos colombianos. Lo que he visto en nuestra experiencia es que cada país tiene un sentir diferente por la música, un toque distinto”, reconoció.



La variedad musical entre países es algo que lo emociona. Disfruta estudiar la cultura local y ampliar su espectro musical. Por ello, desde hace unas semanas, ha estado estudiando a bandas como Aterciopelados, Diamante Eléctrico o Armenia; de donde espera seleccionar una o dos canciones para tocar el día del evento.



Al preguntarle por otros ingredientes novedosos que los asistentes del concierto gozarán en El Campín, Zaffagnini no duda en afirmar: “Decidimos elegir 20 éxitos del rock, algunos muy complicados para interpretar, como Bohemian Rhapsody. Además, tendremos nuestra primera canción original, que compusimos con la ayuda de la comunidad durante un año. Hemos trabajado para hacer de este el mejor show en siete años”.



La convocatoria de esta nueva edición de Rockin’1000 en territorio colombiano estará abierta hasta principios de mayo para todo roquero amateur a partir los 10 años.

“Tienen que registrarse a través de nuestro sitio web, que es rocking1000.com. Los que se suscriban tienen que enviarnos un video tocando o cantando, y ahí decidimos si hacen parte del equipo”, explica.



La puesta en escena se prepara entonces por medio de una app en la cual los músicos reciben toda la información relacionada con fechas, partituras, mapas, tutoriales y ensayos.



“Todo se hace de forma remota. Ahora bien, hay dos días de ensayos presenciales justo antes del concierto. Luego llega el concierto al tercer día. Así es como funciona el proceso”.



Mientras tanto, y nueve años después, el siguiente sueño de este geólogo marino de Cesena pasa por ver un Campín colmado que se regocije alrededor de una experiencia de rock sin par en el planeta.



“Tan pronto tuvimos la oportunidad de asociarnos con Ocesa (empresa promotora del evento) pensamos que Colombia era uno de los países más prometedores e interesantes para nosotros, y estamos felices por venir, reclutar músicos, dejar a un lado todo tipo de diferencias entre las personas y tocar rock and roll”, concluye Fabio entusiasmado.



Y resalta que, en ocasiones, le han escrito músicos profesionales, de bandas reconocidas, que quieren ser parte del concierto de los mil roqueros. Para Fabio es una suma más de motivación y la oportunidad perfecta para demostrar que las fronteras entre un ciudadano común y una estrella de rock pueden derribarse con pasión.



JUAN PABLO PENAGOS Y THIAGO LUCERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO