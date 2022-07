'Lamina once' es la nueva producción discográfica del grupo uruguayo Cuarteto de Nos, uno de las queridos en Colombia.

El arte de tapa alude al conocido test de Rorschach que maneja la psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de diez láminas. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas en su significación permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto.



Cuarteto de Nos regresa con un álbum muy profundo. Foto: Porfiado Records

“Lámina once”, o la lámina que no está, pasea por ocho particulares canciones: 'Flan', 'Chivo expiatorio', 'Cinturón gris', 'Fiesta en lo del Dr. Hermes', 'Frankenstein Posmo', 'La Ciudad sin alma', 'Maldito show' y 'Rorschach'.

En todas ellas hay un trasfondo común: la manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, las desdichas del momento actual.



El disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada?, y es que hay un hilo conductor en las canciones que pone de manifiesto los obstáculos para llevar adelante esa vida. La dificultad para poder ser auténtico, la corrupción o la debilidad ética contemporáneas podrían llegar a confluir en esa pregunta, que tiene un aspecto personal pero también un reverberar de tipo relacional y social.



Como siempre, Cuarteto de Nos, propone una visión crítica y la exigencia de un cierto estándar ético en el abordaje de los temas cruciales del hoy. Y permite tomar distancia y reflexionar acerca de tener una vida mejor.



Lámina once contó con la producción de Eduardo Cabra (Visitante) y Héctor Castillo, con quienes la banda ya había trabajado en su antecesor, 'Jueves'. Grabado en pandemia entre Montevideo, Puerto Rico y Nueva York, este es el primer disco que sale por su sello propio Porfiado Récords.

El estreno de Lámina once se realiza en simultáneo con el video de la canción 'Rorschach', producido por Oriental Films de Uruguay y dirigido por otro viejo conocido de la banda: Charly Gutiérrez, creador de míticos videos de Cuarteto de Nos, como “Ya no sé qué hacer conmigo” o “El Hijo de Hernández”. Inspirado en ciertas escenas de películas que tiene en común recursos de género del horror, “Rorschach” explora un lenguaje cinematográfico con una sensación de miedo y fascinación, y una nostalgia hacia lo retro y lo analógico. Un guiño a los fanáticos de la era dorada del género, un homenaje a películas como The Blob, Altered States, Poltergeist, Firestarted y Hellraiser.



Asimismo, Cuarteto de Nos regresará a Colombia con conciertos en Medellín (11 de octubre - Orquideorama Jardín Botánico): En Cali (12 de octubre - Centro de Eventos Valle del Pacífico) y en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de octubre.



En estos shows de octubre, los fans podrán disfrutar de un recorrido por su discografía, festejando los 15 años del álbum 'Raro' y haciendo énfasis en las tan esperadas canciones del anterior trabajo Jueves en vivo, como 'Mario Neta', 'Contrapunto para humano y computadora' y 'Punta Cana' ,que ya forman parte de los hits actuales de la banda.



