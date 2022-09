Con un espectáculo lleno de fuegos artificiales, luces de colores y efectos visuales que simulaban todo un viaje espacial, Coldplay se tomó Bogotá para hacer cantar alrededor de 44.000 personas que asistieron al concierto.



Las puertas del Estadio El Campín se abrieron a las 5:30 p.m, pero eso no evitó que cientos de fanáticos hicieran fila desde la mañana para ver a su banda favorita. La emoción se sentía mientras los asistentes ocupaban su puesto asignado. El conteo al fin había terminado: 6 años de espera para ver de nuevo a Coldplay en Colombia.

Con una gran parte del público en el recinto, dos mujeres fueron las encargadas de abrir el concierto. Primero subió al escenario la cantante colombiana, Mabiland, que destacó a ritmo de neosoul y hip hop. Su garganta prodigiosa junto a sus melodías, dieron lugar a una música muy distintiva: letras llenas de intención, con un mensaje que “sale del alma”, como ella misma la define.



La quibdeña, de solo 26 años, interpretó siete temas, entre estos ‘Cuánto más’ e ‘Instito fugaz’. A su cierre, se escuchó al unísono “Que viva el Chocó” mientras era ovacionada por el público.



(Le recomendamos: Coldplay ya está en Colombia: así se vivirán las dos fechas de su gira).

Mabiland, cantante colombiana, hizo parte de la presentación previa de Coldplay pic.twitter.com/mhaTRNS0gD — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Antes de iniciar con el segundo momento, la banda invitó a una fiesta de baile ‘cinética’. 100 asistentes aceptaron la oportunidad de contribuir y cargaron el piso de la tarima con su energía. Literalmente.

La gran fiesta cinética a la que invitó Coldplay. Sus fanáticos aceptaron la invitación. pic.twitter.com/6uSWCYZhbb — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

La presentación previa fue culminada por Camila Cabello, invitada especial de la gira ‘Music of the Spheres’. Las raíces latinas de la artista cubana-estadounidense conectaron con los colombianos y más, cuando en medio de su repertorio, compartió un emotivo mensaje en español:



“Que chimba estar en Bogotá. Esta es mi primera vez en Colombia (…) acabo de llegar y estoy desesperada por volver. Son tan lindos”, señaló para seguir cantando éxitos como ‘Never be the same’, ‘Havana’ y ‘Señorita’.

Camila Cabello en su presentación previa para el concierto de Coldplay pic.twitter.com/oq9lPH1wdc — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Cabello también intentó hablar paisa y dijo: “Qué hubo pues papito”. ¿Me quedó bien dicho? Preguntó la artista y se despidió (entre risas).



(Además: ¡Uno tras otro! Los conciertos en Colombia para lo que queda de 2022).

Un viaje por el espacio y de vuelta a casa

9:50 p. m.: los visuales que simulaban el espacio en la gigantesca pantalla anunciaron el inicio del viaje. El escenario se iluminó con luces de colores y el lanzamiento de los primeros confetis biodegradables le dieron la bienvenida a Coldplay, los anfitriones de esta travesía.



“Hola amigos y amigas. Buenas noches y bienvenidos. Que lindos”, dijo Chris Martín, vocalista de la banda.



La magia ‘cósmica’ que caracteriza su último álbum: ‘Music of the Spheres’ (música de las esferas), en el que también se inspira su actual gira, inició con la canción ‘Higher Power’.

Primera canción de los británicos pic.twitter.com/3lYEXVYIp4 — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Este primer acto llamado Planetas siguió con icónicas canciones como ‘Adventure of a lifetime’ y ‘Viva la vida’. Un momento principal que estuvo acompañado por una sinfonía de luces rojas y blancas que destilaban de las pulseras led de los seguidores, las cuales vibraban dependiendo del ritmo y la intensidad de la música.

Adventure of a lifetime en su esplendor. Gran concierto de Coldplay. pic.twitter.com/8mGuccADWx — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

El público empezó a saltar ya entrado en calor. El ambiente era explosivo: los sonidos del pop electrificante hacían que las emociones no se contuvieran. La fiesta era inevitable.



(Le puede interesar: Coldplay: ¿cómo funcionan las famosas pulseras llamadas ‘xylobands’?).



La atención se acaparó de manera especial — vibra mucho más sentimental— con la interpretación de ‘The Scientist’, uno de los clásicos de la banda. Y como si estuviera planeado, la letra fue coreada al unísono por el público mientras que Martin tocaba el piano.



“Estamos muy agradecidos de estar acá con ustedes en Bogotá, Colombia. Por favor, discúlpenme por mi español (…) pero gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de las dificultades en el mundo”, expresó el líder de la banda después de su interpretación.

Lunas



El segundo acto, Lunas, fue sinónimo de felicidad. Esta etapa se desarrolló con canciones movidas y llenas de energía como ‘’Hymn for the weekend” y ‘’Paradise”.



Antes de seguir, el recinto se iluminó de color azul y las primeras notas de piano se escucharon para referenciar la canción ‘Up & Up’. Sin embargo, lo que impresionó a los espectadores fue el cambio leve que tuvo la melodía para dar entrada a ‘La Canción’ de Bad Bunny y J Balvin en la voz del mismo Chris Martin.

Coldplay cantó ‘La Canción’ de Bad Bunny y J Balvin pic.twitter.com/DC6syQJUAd — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Después del estilo latino que Coldplay desplegó en su puesta en escena, sonó ‘Yellow’: las pulseras se iluminaron de color sol y casi que a la par, el líder de la banda tomó su guitarra y empezó a entonar: “Look how they shine for you” (Mira cómo brillan por ti).

Alcanzando las estrellas

Llegó el instante de alzar las manos y tocar las estrellas en el cuarto acto. Para eso, el vocalista le pidió a los fanáticos intentar algo especial: “Vamos a tratar algo juntos. Voltea y dile hola a todo el mundo atrás”.



Ese gesto hizo saludar a las dos ‘caras’ del estadio. “Ahora tenemos nuevos amigos (..) Justo así vamos a cantar”, aconsejó Martín.



(Puede leer: Coldplay en Lima: Chris Martin detuvo el concierto y pidió guardar los celulares).

Las dos caras del estadio se saludaron pic.twitter.com/wCQLXtmn7y — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Los británicos también le dieron paso al baile de temática espacial. Cada integrante se vistió de colores y sacó sus mejores movimientos. “Vamos, yo quiero moverme con ustedes”, expresó el líder de la agrupación a los más de 44.000 asistentes

Los bailes espaciales no faltaron pic.twitter.com/0CEdEVtGJi — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Con cada nota las vibras de felicidad se colaron entre el público, quienes no paraban de saltar, alzando sus manos hacia el cielo y cantando el éxito número 1 de las listas musicales de todo el mundo, en particular el Billboard americano: ‘My Universe’, una colaboración con el grupo surcoreano BTS.



Minutos después, el artista británico detuvo el concierto para solicitarles a los seguidores dejar de lado sus dispositivos móviles y disfrutar al máximo ‘A Sky Full Of Stars’.



“Por cinco minutos no tengan su teléfono. Solo necesito sus palmas, cuerpos y corazones. Muéstrenme su personalidad colombiana, muy sexy”, mencionó en español.

Dulce hogar

A las 11:00 p. m. la banda se ubicó en el centro del estadio y se rodeó de un grupo de niños con discapacidad auditiva llamados Manos Blancas. Los pequeños solo necesitaron de sus sonrisas para cautivar a los fanáticos y unirlos en un solo canto con ‘Something just like this’.



(En otras noticias: Ruben Albarrán de Café Tacvba descabeza a un peluche Dr Simi en pleno concierto).

Coldplay juntos a los niños de la agrupación Manos blancas pic.twitter.com/4yCnEGCW1T — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Coldplay despidió a la agrupación de menores y le pidió a los asistentes “alzar las manos para enviar amor de Bogotá a todo el mundo”. De fondo, las tonadas de ‘Don´t Panic’, una de las canciones más sentimentales de la banda inundaban el escenario. Las notas de guitarra se unieron a la escena para anunciar que el final de la travesía, el cuarto acto llamado Hogar se avecinaba.

La interpretación de ‘Don’t Panic’ por todos los integrantes de Coldplay fue uno de los momentos más especiales. pic.twitter.com/5IxHVzXdi7 — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Seguido a esto, el recinto se encendió de amarillo. Los seguidores cerraron sus ojos y con sus manos hacia el cielo cantaron a todo pulmón “I will try to fix you” para curar las heridas del alma.



El primer concierto de los dos que tendrá Coldplay en Bogotá fue todo un viaje del que no se quería regresar. Lo que se vivió en cada momento se llamó magia, tal y como lo dice una de sus canciones. Sin duda fue una noche llena de color, música y energía, digna de ser repetida una y mil veces más.

Coldplay finaliza su concierto pic.twitter.com/kCbYXxlkHB — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) September 17, 2022

Más noticias

- Dua Lipa, Coldplay, Arjona: viene un fin de semana de conciertos de primer nivel

- Conciertos en septiembre 2022: artistas, lugares y fechas

- Fanáticas de Harry Styles hacen fila a cinco meses del concierto en Argentina

EL TIEMPO