La balada romántica en español se queda poco a poco sin sus grandes

Ya son varios los cantantes de la balada romántica en español que han partido como Rocío Durcal, Juan Gabriel, Camilo Sesto y ahora José José, iconos que marcaron a varias generaciones en Latinoamérica con este género del que solo quedan Raphael, Roberto Carlos, Julio Iglesias, entre otros.



Durante tres décadas, desde los años 70 hasta los 90, miles de generaciones crecieron en sus casas escuchando a estos grandes artistas que sonaban con sus exitosos temas en las emisoras, en presentaciones televisivas o en conciertos.

En los años 2000 revivirían sus temas, a pesar de las influencias de otros géneros como el pop, el rap o el reguetón, con la "música para planchar", un nombre peyorativo que se acuñó en Latinoamérica durante el siglo XXI para cantarlas "a grito herido" en fiestas, bares o discotecas.

Una foto icónica

Muchos de los que crecieron escuchando a José José lamentan hoy su muerte, tras padecer un cáncer de páncreas. El "Príncipe de la canción" fue uno de los iconos de la balada romántica que con temas como "El Triste", "El amor acaba" "40 y 20" o "Anda y Ve" evocaban lo mejor de los años más gloriosos de este género.



Con la muerte del cantante mexicano, este sábado 28 de septiembre en EE.UU., salió a la luz una foto memorable tomada en los años 80 en Los Ángeles de los cuatro artistas que han partido, dos españoles y dos mexicanos, Rocío Durcal, Camilo Sesto, Juan Gabriel y José José.



La imagen que ya es viral en redes sociales, y a blanco y negro, rememora el instante en que estos cantantes se reunieron para la inauguración de las nuevas oficinas de Ariola Records (hoy Sony Music), en Los Ángeles, casa discográfica a la que pertenecieron durante varios años.



Los cuatro "fantásticos" de la balada ochentera marcaron distintas etapas de este género ya sea por las letras de las canciones, por la tesitura de sus voces, su presencia en el escenario y la imagen que proyectaban de un estilo que perduró por mucho tiempo.

15 días de diferencia

Nadie se imaginaría que 15 días antes de la muerte de José José, otro de los grandes de la balada falleciera. El español Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto, murió por una insuficiencia renal el 7 de septiembre, este artista hizo cantar a españoles y latinoamericanos con temas como "Fresa Salvaje", "Que más te da", "Perdóname", "Jamás" o "Melina".



Camilo Sesto, quien además de cantar también componía, se convirtió en un mito en los dos lados del Atlántico, pues muchos se identificaron con sus canciones desde los milénial a la generaciones X, Y o Z que han entonado estribillos como "Vivir así es morir de amor".

"Amor eterno"

Una de las muertes que más conmocionó al mundo artístico fue la de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016, dejando un legado de canciones y composiciones inolvidables para sus seguidores entre el mundo de la ranchera y la balada.



Un "Showman" que con su "Amor Eterno" hizo llorar a generaciones enteras, y más aún en el día de su despedida fue entonada por miles de mexicanos, por artistas que colaboraron con el cantante y recordaron su era de oro con temas como: "Querida" con Juanes, "Pero qué necesidad" con Emmanuel o "Te lo pido por favor" con Luis Fonsi.



Pero si por algo será recordado es porque en cada fiesta o salida de copas "Me nace del corazón" fue de las composiciones que los jóvenes de hoy más entonan. Su relación artística llegó al otro lado del Atlántico con la española Rocío Durcal como con "Déjame Vivir" y una de sus más estrechas amistades con la también española Isabel Pantoja a quien le compuso "Así fue".

Eterna "Gata bajo la lluvia"

María de los Ángeles de las Heras Ortiz o Rocío Durcal como el mundo artístico la conoció fue de las primeras en partir el 25 de marzo de 2006, tras luchar contra un cáncer de seno.



La española a quien la consideraban como "la reina de las rancheras" fue una de las mujeres de habla hispana con más discos vendidos durante su carrera, y que se dio a conocer en América Latina gracias a Juan Gabriel.



"La señora de la canción" se destacó por su trayectoria musical y cinematográfica, por sus duetos con varios artistas como Roberto Carlos "Si piensas.. Si quieres", con Joaquín Sabina "Y nos dieron las diez" y hasta con el mismo Juan Gabriel con "Déjame vivir".

Los que siguen vigentes

Aunque ya fallecieron cuatro de los grandes, la balada romántica de los 80 y 90 persiste en padres, abuelos e hijos, ya que Raphael es uno de los cantantes españoles que a día de hoy no para y su salud, a pesar de que ha tenido varios imprevistos como una hepatitis en 1985, lo mantiene como el "Yo soy aquel" que aún tiene para dar más.



A sus 76 años es reconocido a nivel mundial como el precursor de la balada romántica con "Digan lo que Digan" o "Mi gran noche", y es uno de los cantantes más activos como "El monstruo de la canción" que ya tiene programadas hasta fin de años actuaciones tanto en América como Europa.



De "Detalles" está lleno el brasileño Roberto Carlos, "El Rey de la música latina" como le dicen, a sus 78 años lleva más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo en portugués y en español. "Concavo y Convexo", "Jesucristo", "Amigo" o "Camionero" hacen parte del repertorio vigente del artista que ha colaborado con diversas estrellas mundiales y superó una depresión debido a la muerte de las tres mujeres más importantes de su vida, un TOC que no le permite vestirse de otros colores que no sean blanco y azul, y una amputación de su pierna derecha a los seis años de edad.



"Agárrense de las manos" o "Culpable soy yo" mantienen al venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" en escena tras una delicada enfermedad llamada fibromatosis pulmonar por la que debió someterse a un transplante doble de pulmón en Estados Unidos.



"Hey", "Me olvidé de vivir", "De niña a mujer" son las canciones más icónicas del español Julio Iglesias, que con 76 años de edad sigue realizando conciertos y duetos, además de ser reconocido como uno de los baladistas que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo: inglés, alemán, francés e italiano, entre otros.



Emmanuel, Mijares, Ricardo Montaner, Franco de Vita o Ana Gabriel heredaron el mundo de la balada moderna de los 90, género que ahora se ha transformado con artistas más jóvenes como los españoles Pablo Alborán o Alejandro Sanz o los mexicanos Jesse y Joy o Camila, entre otros. Serán ellos los que mantendrán encendida la vela de romanticismo y la balada en el siglo XXI pese a que su precursores desaparezcan con una mezcla de nostalgia y "amor eterno e inolvidable".