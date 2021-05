‘Intenté ser arquitecta, pero lo mío es la música’: Mónica Giraldo

Una decena de canciones integran el más reciente álbum de la cantante y compositora colombiana Mónica Giraldo. Es un viaje musical entre versiones de clásicos del cancionero colombiano –como Noches de Cartagena y Pescador, lucero y río– y las composiciones inéditas Vamos por el Magdalena, Algo va a cambiar, Hubo un tiempo y Pajaritos de oro.

Hubo un tiempo –como se titula– “es un disco dictado por la vida, en un momento de dudas y certezas. El hilo conductor es la voz, la guitarra y el sonido acústico (...). Cada canción aporta desde su música y su letra, y nos invita a reflexionar y a reconocernos. Nos invita a escuchar en calma en medio de este tiempo de retos. Nos invita a valorar la riqueza musical colombiana y a levantar la mirada para dejarnos inspirar por sonidos de otras partes como Perú y Portugal”.

¿Cómo escogió las canciones para hacer versiones?



He lanzado varios discos como cantante-compositora, en los que he compuesto canciones originales que parten de mi observación, sin embargo en un momento de mi vida grabé un disco de clásicos “Bajo el mismo cielo” con canciones a las que me he acercado por tradición familiar o por lo que yo llamo “El sentir latinoamericano”. Este mismo sentimiento me llevó a grabar “Pescador, lucero y río” de José A. Morales y a descubrir la grandeza de su composición, la manera como el describe la vida con sus momentos de luz y sombra. Pescador, lucero y río es una canción que oí toda mi vida por la voz de mi padre, ese sentimiento familiar y esa grandeza musical me motivaron a grabarla. Con estos mismos criterios emocionales y musicales fui llegando a “Noches de Cartagena” de Jaime R. Echavarría y “El rosario de mi madre” del compositor peruano Mario Cavagnaro Llerena. Estas canciones son clásicos que quise grabar para nunca olvidar.

Cuéntenos de las colaboraciones...



Colaborar es engrandecer las canciones! Yo diría que las mismas canciones me guiaron a los artistas. Hubo un tiempo es una travesía por Colombia y también una invitación a dejarnos tocar por música y poesía de otras partes del mundo. La canción “Todas las cosas” es una colaboración con Mafalda Veiga, cantante y compositora portuguesa a quién conocí por su participación en la Feria del libro de Bogotá. Su canción me pareció oportuna para este tiempo (...) También hay una canción “Te digo por eso” basada en un poema portugués de Filipa Leal que habla de la soledad.



Regresando a la travesía colombiana, fue en un viaje al Festival de la Cumbia en El Banco (Magdalena) donde conocí a Mathieu Ruz, joven cantante de bullerengue. Al escucharlo cantar sentí que había luz en su voz. El bullerengue y su canto me llevaron a componer “El Hechicero” que cantamos juntos en el disco. En este mismo viaje me conecté más con la Cumbia y compuse “Pajaritos de oro”.



Por último, están dos clásicos “Noches de Cartagena” canción que hace parte de la tradición musical de mi familia, en la que canto con una gran voz Gabriel J. Giraldo y “El Rosario de mi madre” en la que canto con el productor cantante y compositor Mauricio Pantoja.

El cuestionario sonoro

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Por verte llegar me conecta con mi musicalidad, la guitarra y la voz se acoplan bien, y me permite ir a la idea de sentirnos invisibles algunas veces.



¿Cuál es el ruido que más detesta?



El martillo de concreto; además, me imagino lo rudo del trabajo.



¿Cuáles son los artistas que más la han influenciado?



Marisa Monte, Ella Fitzgerald, Totó la Momposina, Feist, Natalia Lafourcade, John Mayer, Jack Johnson y mi padre (Alfonso Giraldo).



¿Qué canción no se cansa de oír?



Imposible una sola. Oigo varias canciones repetidamente según el momento.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida de su carrera?



Enterarme de la nominación al Grammy Latino (en 2008, como mejor nueva artista) cuando estaba en Sudáfrica durante un viaje con mi esposo.



¿Cuál fue el primer disco que compró?



Uno de Nikka Costa y de Sting, Nothing Like the Sun. Los dos en LP.



¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?



Se hace camino al andar... todo ha sido a su tiempo.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?



Los pájaros al amanecer y el sonido del agua, río, mar, lluvia...



¿Si no hubiera sido artista, qué profesión le gustaría tener?



Estudié arquitectura. Ya lo intenté, pero lo mío es la música. No tengo otra opción. Soy una arquitecta de la música (risas).

¿Qué canción sueña con interpretar?



Una a dúo con Marisa Monte o con Natalia Lafourcade.

