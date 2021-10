‘La familia debería ser el primer espacio para hablar de diversidad sexual’

“A mi hijo le gusta jugar con muñecas y otros juegos que son considerados femeninos. ¿Es posible que se vuelva gay cuando sea mayor? ¿Va a comenzar a vestirse de mujer?”, o “mi esposo no sabe que nuestro hijo es gay y tememos que al enterarse reacciones de manera violenta. ¿Qué debemos hacer?” son algunas de las preguntas que la antropóloga y experta en temas de género y diversidad sexual Cristina Rojas Tello resuelve en su nuevo libro, De colores. Preguntas y respuestas sobre diversidad sexual y de género para toda la familia.

Una guía necesaria pues, aunque cada vez hay más avances en cuanto a la aceptación de la diversidad sexual y de género, aún sigue siendo un tabú que tiene graves repercusiones para “quienes aman diferente”.



(Lea además: ¿Cómo es ser hijo de una pareja homoparental? Joven cuenta su historia)



EL TIEMPO entrevistó a la autora.

¿Cuál es la mejor manera de hablar con los hijos sobre diversidad sexual?



La familia debería ser el primer espacio en el que los niños, niñas y jóvenes hablen de diversidad sexual y de sexualidad en general. Algunos padres sienten incomodidad al tratar estos temas con sus hijos, en muchas ocasiones porque en sus propios hogares no les hablaron al respecto. Lo primero que debemos hacer como padres es informarnos al respecto. No es buena idea trasmitir a nuestros hijos e hijas nuestros miedos y prejuicios. Ser padres es formarnos constantemente. Al informarnos debemos también tramitar aquellos temas que se nos dificulta hablar o tratar. Si usted siente vergüenza, temor, repulsión o incomodidad al hablar sobre un tema relacionado con sexualidad, es ese precisamente el tema en el que usted debe profundizar, porque es allí donde usted tiene una dificultad. Acérquese a sus hijos con seguridad, despeje sus propios prejuicios antes de hablar con ellos, para no reproducirlos en ellos e infórmese si tiene dudas. Recuerde que el lugar más seguro y confiable para hablar de estos temas debe ser el hogar y la familia.



¿Cómo explicarle a un niño/a de siete años términos como bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad...?



Las categorías sexuales o de género son herramientas que sirven para diferenciar formas de amar, de existir, con el fin de facilitar la exigibilidad de derechos y para visibilizar la existencia de personas que aman y construyen sus cuerpos de formas diferentes a las heteronormativas. Sin embargo, las categorías no son una verdad revelada y tampoco son infalibles. A un niño o niña no les interesan esas categorías, a no ser que pregunte directamente por esos términos, lo que los niños deben comprender es que existen personas que aman de otras formas, que el amor trasciende los cuerpos y que lo femenino no siempre habita cuerpos con vagina, útero u ovarios y que lo masculino no solo habita cuerpos que tienen un pene o testículos. Cada día aparecen más categorías sexuales y de género, lo que prueba que son insuficientes para explicar la inmensa diversidad humana. Lo más importante que deben conocer los niños y niñas es que existe la diversidad, que debemos respetarla, que es bella y que nos hace humanos.

Si mi hijo/a (siete años) dice que le gusta alguien de su mismo sexo, ¿qué consejo les darías a los padres?



Primero que todo no asustarse, es usted afortunado porque su hijo o hija tiene la confianza de contarle a usted lo que siente. Esa confesión no quiere decir que su hijo o hija sea bisexual, homosexual o heterosexual, evite encasillar a su hijo o hija en un momento tan temprano. Esa confesión quiere decir que como es natural en la niñez ellos están explorando sin prejuicios ni miedos impuestos. Es importante que esté atento de su hijo o hija porque otras personas sí lo pueden censurar o señalar y hacerle sentir que lo que siente o piensa es malo. Procure ser usted el primer confidente de su hijo y hágale sentir que no es malo lo que siente. Sin embargo, rodéelo de amor, cuidados y atención por si el niño o niña comparte ese sentir con otras personas de su entorno que tengan prejuicios al respecto. Si el niño está sufriendo discriminación por este tema hable con sus maestros y con las personas cercanas y hágales entender que el niño o niña es amado y respaldado por sus padres, que comprenden que es parte de su proceso de infancia y que no tienen prejuicios al respecto.



(Le puede interesar: ¿Cuántos colombianos son LGBT? Dane hizo primera medición estadística)



¿Cuándo se debe empezar a hablar de diversidad sexual y de género con los niños?



Cada niño o niña tiene unos momentos y tiempos diferentes. Muchos harán preguntas desde muy pequeños, otros se interesaran por el tema llegando a la adolescencia. Es importante más que generar la charla para hablar sobre el tema, que en la cotidianidad los niños y niñas sientan que el tema de la sexualidad no es un tabú y no es nada malo. Cuídese mucho de los comentarios que emite frente a sus hijos e hijas. Si usted siente incomodidad, miedo, morbo u otro tipo de reacciones negativas frente a los temas de la sexualidad, sus hijos lo estarán aprendiendo de usted y lo copiaran, es por eso que usted debe informarse y educarse al respecto para no heredar sus prejuicios. El diálogo constante, el estar pendiente de las preguntas que el menor realice, el preguntarle al niño o niña su opinión si por accidente se encuentra frente a una escena o discurso de odio o prejuicios frente a la diversidad pueden ser momentos para un diálogo. El diálogo debe ser permanente, espontáneo y tranquilo. Los niños y niñas saben cuándo sus padres se sienten incomodos al hablar de un tema y entenderán que es algo malo. Rompa con sus propios prejuicios e infórmese antes de hablar con sus hijos.

¿Qué falta para que hablar sobre identidad sexual y de género sea más abierto y sin tantos tabúes y tapujos?



Falta que los padres y madres estén bien informados, que antes de tratar un tema se informen y primero respondan sus propias preguntas sobre sexualidad. Falta que los padres y madres vean la sexualidad no solo como genitalidad sino como una gran variedad de actividades, comportamientos relacionados con el placer y el bienestar del ser humano que incluye todo el cuerpo e infinidad de formas dependiendo de la persona. Por último, y aunque suena a frase de cajón, es importante siempre hablar de amor propio, autocuidado y cuidado a los demás.



¿Cómo educar a las viejas generaciones sobre identidad de sexual y de género?



Los seres humanos aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Somos, si queremos, eternos aprendices, lo cual nos permite siempre estar en un proceso de enseñanza, por lo tanto, de creación y lo que mantiene la juventud sin importar la edad. A pesar de lo que muchas personas piensan, los prejuicios y miedos no son propios solo de las personas mayores, muchos abuelos y abuelas han entendido y cobijado de manera amorosa la diversidad sexual de sus nietos en contraposición de sus hermanos o padres más jóvenes. Sin embargo, si tenemos en cuenta que por lo menos en Colombia la homosexualidad fue un delito hasta el año 1980, cuando salió del código penal y fue una enfermedad hasta el año 1990, cuando la OMS la sacó de la lista de enfermedades mentales, muchas personas aún relacionan la diversidad con una enfermedad, un delito o un pecado. Es por eso que sin imponer podemos acercar a las personas mayores a películas, libros y documentales que muestran la diversidad sexual y de género de una manera respetuosa y no desde el prejuicio. Para las personas mayores resulta interesante ver documentales o películas donde se ve este tema desde un enfoque de derechos humanos donde se muestra cómo históricamente se violentó a estas personas y las consecuencias que esto trajo para las vidas de miles de personas diversas. Finalmente no podemos obligar a nadie a cambiar su ideas, pero sí es una obligación el respeto a la diversidad y a las personas diversas.

¿Qué hay detrás de la homofobia? ¿Por qué se da?



En el libro De colores ubico un primer capítulo donde relato de manera breve los orígenes del prejuicio. Este capítulo lo que nos quiere mostrar es que nuestro miedo, rechazo a la diversidad no es algo natural sino es algo aprendido. El rechazo a la diversidad es producto de reglamentaciones y leyes antiguas que promovían, porque lo necesitaban por cuestiones económicas, relaciones enfocadas enteramente a la reproducción y que rechazaban cualquier tipo de relación que en lugar de la reproducción buscaran el placer, el gozo o el amor. La homofobia y la transfobia son aprendizajes trasmitidas desde la familia, los medios de comunicación e incluso en la escuela, pero también son formas de pensar que se puede superar a través del estudio y la información sería.



¿Cuál es el rol del sistema educativo en el cambio de mentalidad de una sociedad frente a la aceptación de la diversidad sexual y de género?



El papel del sistema educativo es fundamental; desafortunadamente la escuela, por su origen y la forma como se ha construido, ha sido binaria, jerárquica y ha divulgado valores relacionados con la heterosexualidad, y roles exclusivos para hombres y mujeres. Ha sido un espacio de exclusión histórica de la diversidad sexual y de género, muchas personas LGBTI lo recuerdan con dolor por el hostigamiento sufrido de parte de sus compañeros, e incluso de sus maestros. Sin embargo, cada día más escuelas y colegios se hacen preguntas sobre el tema del género y de la sexualidad, y promueven el cuidado e inclusión de estudiantes y maestros diversos. La buena noticia es que cada vez existen más colegios y escuelas comprometidos con el respeto a la diversidad sexual y de género. Recordemos también que en Colombia existe la Sentencia T 478 de 2015, conocida como la Sentencia Sergio Urrego, que exhorta a las instituciones educativas a adecuar sus manuales de convivencia a evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los ambientes escolares, protección al derecho de la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de edad.



(Además: Empresas con diversidad tienen más opción de mejorar resultados)

Escenario: familia machista, el hijo les dice: papá y mamá, quiero que sepan que soy gay. ¿Qué les diría usted a los padres para que se lo tomen de la mejor manera y dejen de lado sus prejuicios?



En el libro De colores hay un capítulo completo con consejos sobre cómo salir del clóset. Salir del clóset, revelar a la familia nuestra identidad sexual no es un acontecimiento cualquiera y requiere de una cuidadosa preparación por parte de quien revelará su identidad sexual o de género y también de la familia. No siempre es recomendable revelar nuestra orientación sexual o identidad de género, debemos antes de dar este paso hacer un análisis del contexto, observar cuál es la postura de nuestros familiares frente a los temas de diversidad sexual y a partir de allí estimar si es conveniente o no. Si se corre el riesgo de ser víctima de agresiones físicas o verbales, de perder el apoyo económico familiar o ser expuesto de una manera indebida es recomendable crear una estrategia que incluya sensibilizar a la familia previamente, tener contacto con un profesional o terapeuta que pueda acompañar el proceso, tener siempre un aliado o aliada en el hogar, buscar tiempos y espacios adecuados que no incluya festividades u ocasiones donde estén de por medio bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Podemos conocer las posturas de nuestras familiares sobre el tema de diversidad sexual y de género con pequeños ejercicios familiares como discutir alguna noticia relacionada con el tema o ver una película y desde allí reflexionar y observar posiciones. Salir del clóset es un evento tan importante que requiere una preparación.



Con respecto a los padres y madres es importante mantener la calma, escuchar con detenimiento a nuestro hijo o hija antes de hacer juicios. Buscar ayuda profesional en caso de sentir que esta noticia nos supera emocionalmente. También es importante entender que en este tema no hay culpables, usted no hizo nada malo, simplemente su hijo o hija es un ser que ama de manera diferente a usted, pero esto no significa que no sea un excelente hijo, estudiante, ciudadano y demás. Los valores que usted le inculcó siguen allí, no han cambiado. Infórmese con detalles sobre el tema de la diversidad sexual y de género, busque información confiable. En internet puede encontrar mucha información, no toda es acertada ni seria al respecto. Una información seria es aquella que lo acerca a su hijo o hija, no le hace sentir miedo, vergüenza o culpa sino que lo libera y le da tranquilidad. Una información confiable genera nuevas preguntas y lo acerca a su hijo sin generar culpas.



Simón Granja Matias

Redacción Domingo

@simongrma