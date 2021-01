Piso 21: ‘Soñamos con cantar con Daddy Yankee o Bruno Mars’ 

Piso 21 y Maluma se debían una canción; hace cuatro años habían colaborado en los remixes de Me llamas y Correr el riesgo, pero hasta hace un mes se cumplieron la deuda: se titula Más de la una y ya supera los 20 millones de reproducciones en las plataformas musicales.



El videoclip de la canción fue grabado en Medellín y contó con la participación de las parejas de Piso 21.



(Lo invitamos a leer: entrevista con Maluma, el 'pretty boy' que conquistó el mundo)

“Era una deuda que teníamos con ellas, por todo lo que han tenido que aguantarse, las giras, los viajes, tantos años metidos en el estudio…era una forma de retribuirles y de mostrarle al mundo las grandes mujeres que nos acompañan”, cuenta el Profe (Juan David Huertas), que al lado de Dim (David Escobar Gallego), Pablo (Pablo Mejía Bermúdez) y Lorduy (David Lorduy Hernandez), integra Piso 21.



Famosos por las canciones Puntos suspensivos, Una vida para recordar, Querida, Déjala que vuelva, los paisas confirmaron que en febrero presentarán su nuevo álbum, El amor en tiempos de perreo, y respondieron nuestro cuestionario sonoro:

Dim

¿Con qué artista sueña con hacer una colaboración?



Bruno Mars, The Weeknd, Justin Bieber, Justin Timberlake, Ed Sheeran, poder trabajar con Daddy Yankee sería un sueño…The 1975, muchos artistas, la música es para compartir.



¿Cuál es su top 5 de artistas de música urbana?



Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Daddy Yankee y Maluma.

Pablo

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

En este momento es Más de la una. Me tiene volada la cabeza es canción, rogando porque pronto haya conciertos para poderla cantar como se debe.

Uno siempre está feliz con la última canción que ha sacado, aunque no tengo reparo con ninguna, me encanta cantarlas todas: disfruto mucho Puntos suspensivos, Te amo



¿Y cuál es la que menos…por qué?



La verdad, las que ya no nos gustan simplemente ya no las cantamos. Gracias a Dios y la gente tenemos una carrera en la que hemos sacado muchas canciones que han sido éxitos



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?



La primera vez que nos nominaron al Grammy estábamos en Las Vegas. Estábamos en el Mandaly Bay caminando, cuando el Profe ve a Carlos Santana –es mu fan del guitarrista- y se le acercó para pedirle una foto. Él estaba parado, esperando su carro. Profe se le acerca, emocionado, y le dice: ‘Carlos, ¿le puedo tomar una foto?. A lo que Santana le responde: ‘No, estoy ocupado’. Y siguió ahí parado si hacer nada.

Nos dio mucha risa. Con mucho respeto y admiración por el maestro, tendrá sus razones, pero fue algo muy gracioso.



(Le sugerimos: Piso 21 hizo el remix en español de 'Rover', hit del verano en Europa)

Lorduy

¿Cuál es el sonido que más detesta?



Son dos: escuchar a mi hija a llorar es lo peor de la vida, me duele mucho. Y el otro, cuando escriben con tiza en un tablero….lo odio.



¿Canta en la ducha?



Por supuesto. Me gusta cantar vallenaticos y en este momento Más de la una no puede faltar.



¿Qué instrumento (que no domina) le hubiera gustado aprender a tocar?



El acordeón. Es muy interesante y muy difícil de aprender.

Profe

¿Hay alguna cosa o situación que cambiaría de su vida artística?



No cambiaría nada. Cada cosa que hemos vivido, buena y no tan buena, ha sido parte del camino, de lo que somos como grupo. Lo único que cuesta mucho es separarse a veces tanto tiempo de la familia. De resto, muy feliz con todo lo que hemos pasado juntos.



¿Si no hubiera sido músico, qué profesión le gustaría tener?



La música era mi opción. En algún momento pensé en estudiar diseño gráfico, publicidad, bellas artes…todo enfocado en lo artístico. También me hubiera gustado trabajar en radio, me gusta es mundo de la locución. Pero gracias a Dios hago lo que me gusta.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET

