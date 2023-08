La 33 ha sido una agrupación referente de la salsa en Bogotá. Tienen himnos, hits y una carrera hecha con sabor y experimentos sonoros.

Sus discos La 33 (2004), Gózalo (2007), Ten cuidado (2007), Tumbando por ahí (2013), Caliente (2016) y Si tú quieres salsa (2109), ya hacen parte de la colección de muchos melómanos y rumberos.

“Hace unos veinte días hicimos un concierto muy lindo con la Filarmónica de Bogotá (el 6 de agosto) fue una de las experiencias más impactantes del grupo y en este momento estamos como trabajando un poco en un producto, prácticamente un disco y una pieza audiovisual. Estamos tratando ahora de plasmarlo como una pieza artística. Paralelamente, venimos tocando donde la gente quiera que estemos, Bogotá sigue siendo el lugar donde más tocamos, pero hemos fortalecido mucho la escena nacional. Vamos a estar en muchos conciertos y estaremos en el Festival Cervantino de México en septiembre”, cuenta Sergio Mejía, fundador junto a su hermano Santiago, de La 33.



Lo invitamos a leer: Los homenajes de México a José Alfredo Jiménez, en los 50 años de su muerte

Ahora se preparan para tocar este domingo en la segunda edición del Bum Bum Festival (bumbumfest.org), que visibiliza a artistas consolidados y emergentes y se llevará a cabo en el parque San José de Bavaria, con programación con entrada libre todo el día. “Hay una conexión universal y sin estratos o clases con nuestra música”, reconoce Mejía, quien adelantó que están trabajando en un nuevo disco y tuvo un espacio para contestar nuestro Cuestionario Sonoro.

Facebook Twitter Linkedin

La banda lleva más de 20 años de carrera con sabor, salsa y exploraciones musicales interesantes. Foto: Foto cortesía: La 33

¿Qué sitio lo inspira?

Toda la vida me ha inspirado el parque Tayrona, fui muchas veces; su mar, su playa y su frescura hicieron que se me ocurrieran canciones.

¿Canta en la ducha?

He tarareado canciones y compuesto otras, cuando compongo me gusta cantar y dar vueltas, y la ducha es un buen espacio para eso.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

Fui un niño de los 80, en el auge de Michael Jackson y el artista tenía unos movimientos muy particulares y me encantaba imitarlo.



Otro tema: Hablamos con The Used, banda que regresa con una dosis de rock y mucho positivismo

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

La trompeta, el saxofón o el trombón, pero creo que no tengo tiempo para aprenderlos.

¿Un concierto que lo haya impactado como público?

El primer Concierto de Conciertos, en el que tocaron Toreros Muertos, Miguel Mateos…influyo tanto, que me hizo tomar la decisión de ser músico.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No me cantaban, pero me ponían mucho Bailarina en una cajita musical, que me generaba nostalgia y ganas de llorar cuando la escuchaba.



Otro tema: ‘Gustavo Cerati es uno de esos artistas que aparecen una vez por siglo’

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Mi primer disco fue el de Los Prisioneros, después del Concierto de Conciertos.

¿Un sueño con la 33?

Un sueño chévere sería que cuando ya no estemos en este plano, cuando abandonemos el planeta Tierra, sigamos vivos por medio de la música que hicimos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1