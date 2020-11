Fanáticos de Kylie Minogue dicen que ella salvó el pop este año

Tiene 52 años y es una de las divas más grandes del pop que no ha frenado su carrera y no se ha quedado en las aguas de la nostalgia para seguir brillando, a pesar de que en su nuevo trabajo musical 'Disco', hay un cierto de antaño y de mucho dance.

Famosa por clásicos como la versión de 'Locomotion'y 'I should be so Lucky', ahora le quiso rendir un homenaje a la música que reinó entre los 70 y parte de los ochenta, pero sin dejar a un lado los tonos contemporáneos de la electrónica.



También puede leer: Los grandes cambios que tendrán los Latin Grammy este año.

Algo que ya experimentó con otras producciones como Light Years o Fever ,del que salió el éxito ‘Can’t Get You Out of My Head’. Hoy se le oye cómoda y con mucho control en ese género musical.

Pero quizás lo que más ha llamado la atención, además de su poderoso regreso, es la reacción de sus fanáticos en redes sociales, quienes recibieron muy bien 'Disco', adoraron sus sencillos Say Something y Magic, con halagos como decir que es una de las pocas artistas que saca la cara por el pop y la música en este año.

Dua Lipa, Lady Gaga, Jessie Ware y Kylie Minogue son las únicas que han salvado la música en este 2020. Han traído de vuelta la música disco y la música dance a nuestras vidas y eso es algo que debemos agradecerles. pic.twitter.com/notdZbO1JG — ᴅᴀᴠɪᴅ 〄ᴮᴱ ⁷ (@HAUS0FDAVID) November 6, 2020

Estoy alucinando con el nuevo álbum de Kylie Minogue, "DISCO" es un discazo, no esperaba menos de mi diosa e ídolx. Y esto lo hizo en su casa y en plena cuarentena, wow, esta mujer is giving all what gays NEED RIGHT FUCKIN' NOW. pic.twitter.com/yFULWvLuIL — Nodal 😢 (@ElbuenGeorge93) November 6, 2020

'Disco' ha tenido una buena reacción entre los medios especializados, reconociendo que tiene el toque para moverse en las listas con un género musical que nuevas estrellas como Dua Lipa, están revalidando entre las nuevas generaciones de fanáticos.



Le puede interesar: El K-Pop se enfrenta con todo al reguetón

Quienes no vivímos los gloriosos años 80's, Kylie Minogue nos está dando la oportunidad de experimentarlo con su nuevo album pic.twitter.com/cQWdEBWYA1 — grecia🦋. (@xoexovely) November 6, 2020

Disco contiene 14 canciones, entre las que también se destacan 'Where Does the DJ Go?'; ' Dancefloor Darling' y 'Spotlight'.



CULTURA

@CulturaET