Recordamos a Kurt Cobain de Nirvana, tras 27 años de su muerte

El 5 de abril de 1994 Kurt Cobain, el cantante de Nirvana se suicidó, cerrando abruptamente un ciclo de fama y fortuna. Desde hacía tiempo estaba incómodo con el hecho de ser considerado el referente de una generación perdida y lidiaba una cruenta batalla contra sus adicciones y problemas de salud.



“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando, ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo ‘rock’n’roll’. Me siento increíblemente culpable”, escribió en una carta de despedida antes de dispararse en el pecho y cerrar u capítulo dentro de la historia del rock.



Tenía 27 años y no logró finiquitar un proyecto con Michael Stipe, cantante de REM, quien lo instó muchas veces a dejar a un lado todo el estrés de la fama y seguir creando música.



Junto a Nirvana creó himnos inmortales como Smells Like Teen Spirit o Come As you Are; supo llevar una buena receta de melancolía y aires punk a las listas de éxito y convivió con el escándalo y el dolor que era la sombra de las grandes estrellas del rock y se ha mantenido en la memoria de una generación ya adulta y calmada y de nuevos oyentes que descubren hoy en día su furia y su sensibilidad.

Otros himnos que inmortalizaron a Cobain y a su banda

About a Girl

Lanzada en el primer disco de Nirvana Bleach, en 1989, fue una canción atípica en la atronadora máquina de punk y desespero que identificaban al grupo. Luego se supo que escribió esa canción para una novia, Tracy Marander, con quien vivió un tiempo.



La canción tuvo un segundo aire en 1994 cuando hizo parte del famoso Unplugged de Nirvana, que no solo fue un éxito discográfico, sino que convirtió a About the Girl en una de sus canciones más queridas.Heart-Shaped Box

Fue un famoso sencillo de su disco In Utero, que salió al mercado en 1993 y llegó rápidamente a las listas. Considerada como una canción triste y pesada, se dice que fue compuesta por Cobain para su esposa Courtney Love, pero también hace referencia al dolor, a la muerte y la difícil vida en pareja.



Parte de su éxito radica en el impresionante trabajo visual del director Anton Corbijn, que logró plasmar imágenes coloridas y de paisajes religiosos, nacidos de las fantasías del cantante y compositor.



Rape me

Un riff de guitarra pegajoso en su inicio y la frase demoledora Rape Me (viólame) hicieron que esta canción no pasara inadvertida para los fanáticos ni para los críticos más fuertes del sonido y el mensaje de Nirvana.

Kurt Cobain dijo que la canción hacía referencia a las batallas de las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y que estaban cansadas de ser lastimadas. Otros, sin embargo, pensaban que se trataba de una ironía del cantante frente a las disqueras y la industria de la música que lo explotaron y se aprovecharon de su talento.Esta composición, que fue amada por millones, fue censurada en algunas emisoras, pero terminó siendo uno de los éxitos más importantes del grupo.

